烏克蘭多地傳爆炸　3萬人湧看「基輔直播」　網民：看起來很安靜

烏克蘭局勢急劇升溫，2月24日該國多個城市傳出爆炸聲，其中有Youtube影片從高空直播烏克蘭首都基輔的情況，在線觀看人數更是達到逾3萬人。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布在烏克蘭展開特別軍事行動後，據外媒報道，包括基輔在內多個城市傳出爆炸聲。

局勢惡化，全球眾多民眾關心基輔現時情況，《EarthCam》在Youtube持續轉播基輔情況，24日的網上觀看人數一度衝上3萬，截至香港時間下午2時22分，直播仍有2.9萬人觀看。有不少網民在直播留下評論，如「希望烏克蘭沒事（hope Ukraine fine）」、「他們無法負擔再重建」，也有網民稱「看起來很安靜」等。

雖然直播影片讓部份人覺得基輔「安靜」，但美國有線新聞網絡（CNN）記者錢斯（Matthew Chance）錢斯24日清晨在基輔直播新聞時，現場傳出爆炸聲響，錢斯及其團隊隨後要立即暫停報道，並穿上裝備。

網絡上也流傳在頓巴斯烏控地區的馬利烏波爾（Mariupol）發生爆炸的影片。

Massive explosions hit the Ukrainian port city of Mariupol Massive explosions hit the Ukrainian port city of Mariupol pic.twitter.com/SICRLAEEiz https://t.co/SICRLAEEiz https://t.co/4Dv3xbdppa #Ukraine — Marek Folta (@FoltaMarek) February 24, 2022

據《每日郵報》報道，隨著烏克蘭總統宣布戒嚴，在首都基輔很多油站外出現汽車長龍，部份民眾往西邊逃去。