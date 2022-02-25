烏克蘭局勢｜英美分別制裁俄羅斯　拜登：普京企圖重建蘇聯

俄羅斯2月24日出兵烏克蘭，首都基輔（Kyiv）等地遭受攻擊。英美兩國分別宣布推出新制裁措施，英國首相約翰遜（Boris Johnson）形容俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是血跡斑斑的侵略者，美國總統拜登（Joe Biden）則認為，普京的目的是重新建立蘇聯。



美國CNBC頻道2月24日報道，拜登在白宮宣布新一輪制裁俄羅斯的措施，針對當地銀行、財閥、高科技業，同時與美國的盟友聯手，凍結4間俄羅斯大型銀行的資產、限制出口等，令俄羅斯的經濟面臨即時及長遠打擊。

拜登表示，普京是個侵略者，對方選擇戰爭一途，因此需要與俄羅斯一同面對後果。他認為普京出兵烏克蘭的目的是重建蘇聯，其野心與世界現況背道而馳。而在記者會上，拜登沒有正面回應會否直接制裁普京，只稱仍是選項之一。他亦稱，目前並非將俄羅斯排除在全球金融系統SWIFT的時候。

他重申美國不會向派美軍到烏克蘭，而是全力捍衛北約（NATO）的一切領土。

根據美國財政部網站顯示，華府的新制裁措施包括限制俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及俄羅斯外貿銀行（VTB）使用外匯交易能力，同時針對與普京關係密切的人士等。另外華府與制裁白羅斯多間銀行及國防官員，指他們支持俄羅斯出兵。

拜登曾在23日宣布，華府及德國政府密切商討後，柏林方面宣布停止北溪2號（Nord Stream 2）的認證後， 拜登亦下令華府向北溪2號及其公司高層實施制裁。他當時表示這只是首批針對俄羅斯在烏克蘭行動的制裁措施之一，並強調如果莫斯科將局勢升溫，美國不會猶豫推出更多措施。

約翰遜同日較早時亦宣布新一輪制裁措施，全面凍結俄羅斯外貿銀行等金融機構及100名人士和實體在當地資產，將它們排除在英國金融體制外、立法禁止俄羅斯在英國集資、封殺俄羅斯航空（Aeroflot）進入英國、暫停出口軍民兩用器材、停止出口高科技產品和煉油設備等。