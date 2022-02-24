凌晨出兵烏克蘭　普京究竟想要什麼？

由2021年3月綿延至今的烏克蘭危機，在經歷俄軍反覆陳兵、美國炒作開戰劇本、法德領導人分別與普京（Vladimir Putin）會談、美俄商談舉行峰會後，於看似緩和的氛圍中，奏響了令人驚愕的高潮轉折。

當地時間2月21日，普京發表全國講話，宣佈承認烏東「頓涅茨克」（Donetsk）、「盧甘斯克」（Luhansk）兩共和國獨立，並於同日簽署承認獨立的總統令，以及同兩共和國的友好互助合作條約，同時派兵進駐烏東維和。俄羅斯外交部也在2月23日宣佈與兩共和國建交。如此舉措，引發了後續的國際輿論震盪，歐美各國更是紛紛表態譴責、祭出制裁。

但莫斯科並未因此停下腳步。2月24日清晨，普京向俄羅斯民眾發表緊急電視講話，宣佈對頓巴斯地區（Donbas，由頓涅茨克和盧甘斯克組成，其中過半由烏克蘭實際掌控）展開特別軍事行動。普京表示，俄羅斯的計劃「不包括佔領烏克蘭」，但將尋求烏克蘭的「非軍事化」與「去納粹化」。

新聞一出，各式真假消息漫天飛舞，從「俄軍登陸敖德薩（西南部臨海城市）」到「佔領首都基輔」，烏克蘭在人們的鍵盤口傳間，滅亡復活無數次。

如今所能證實的軍事概況，大抵是俄羅斯進軍「頓涅茨克」與「盧甘斯克」，助其拿下宣稱擁有，但實質仍由烏克蘭控制的領土，同時用遠程火炮精準打擊烏克蘭各地的軍事基礎設施、防空設施、軍用機場等，癱瘓其反擊能力，繼而協同頓涅茨克與盧甘斯克軍隊，朝烏東前線持續推進，意在「收復烏控頓巴斯」。根據烏克蘭國防部最新表態，烏軍已宣佈撤出盧甘斯克部分地區。

眼下俄軍行動仍在進行，結果或許不僅如此。但無論局勢如何發展，普京顯然有意改變過往8年的烏克蘭政策，在國際局勢變換、放眼未來的考量下，徹底挖出深埋烏克蘭的不安火種。

2月24日，民眾逃離烏克蘭基輔的情形。（AP）

長達8年的艱困平衡

回顧過往，俄羅斯大抵是在示好西方、見好就收的心態下，於烏東維持了近8年的自我克制。

2014年3月18日，俄羅斯武力收復克里米亞，卻意外牽引出另一場賽局：烏東獨立武裝與烏克蘭政府軍內戰。細究這場衝突緣起，遠因自是烏克蘭內部長年的族裔裂痕，以及基輔當局在此地推行激進的「烏克蘭化」政策，包括關閉俄語學校與文化歧視等，新仇舊恨因克里米亞易幟瞬間爆燃，導致了後續衝突的迅速升級。先是示威團體佔領政府大樓，並與右翼民兵相互對峙，再是政府軍與烏東相繼動員民眾參戰，戰火最終燎原成片、勢不可擋。

遍地混亂中，普京面臨了第一個決斷時刻，即是否應允烏東獨立武裝的兩大請求：希望俄軍在局勢激化時「出兵維和」，以及接受此地仿效克里米亞「公投返俄」。

如若答允，俄羅斯便可在收復克里米亞之餘，連帶獲取烏東兩處緩衝區，前者是黑海艦隊駐在地，後者則是產煤工業區；更重要的，是俄羅斯將可從兩方箝制軍事烏克蘭，提高北約再東擴的現實門檻。

但天下沒有免費的午餐，若真如此操作，俄羅斯亦要付出龐大成本。第一，歐美的經濟制裁必定加劇；第二，其已為治理克里米亞投入龐大預算，若再將烏東兩處納入版圖，財政壓力必然加重；第三，俄羅斯的股匯市恐隨衝突震盪，嚴重衝擊國內民生與物價。

往復思量下，俄羅斯選擇了「模糊處理」：不派兵進駐烏東，但提供軍事支援，使其維持實質獨立狀態；不承認烏東兩共和國，但通過與烏克蘭、歐盟各方共簽《明斯克協議》（Minsk Protocol），要求基輔尊重此處「實質自治」；不接受其「公投返俄」，但向此地民眾發放俄羅斯護照，並允許其參與俄羅斯選舉投票和全國統一考試。

簡言之，普京最終選擇了見好就收，並通過各種方式維繫此處獨立狀態，既用相對適宜的外交、經濟成本，耕耘自己對烏東的影響，也以自我剋制的友善姿態，持續向歐美釋出訊號。然而如此長達8餘年鋼索前行，既未換來烏克蘭遵守《明斯克協議》，更讓美國與北約持續道德提款俄羅斯，烏東則成了基輔炒作選舉民粹的鬥技場。

2月24日，基輔民眾在自動櫃員機前排隊取錢。（AP）

衝突的「上限」與「下限」

2021年3月的俄烏危機，便是澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）眼見自己民調低迷，故而兵行險招，調動大軍集結烏東前線，這才引發俄軍陳兵邊界。

2021年11月以降的新一波危機，俄羅斯本有意在談判桌上終結烏克蘭問題的多年紛擾，卻只等來美國大肆炒作「俄烏開戰」，劇本從「2月16日」更新到了「2月20日」，政客與媒體寧願博取曝光、操作金融市場，也不正視俄羅斯面向北約與美國的安全要求：承諾不讓烏克蘭加入北約、不在烏克蘭部署中長程彈道導彈、不在烏克蘭駐軍。

歸根結柢，白宮與北約終究困於「俄羅斯不會動武」的既定印象，認為俄羅斯已隱忍8年，必定可繼續忍下去，故而頻把俄羅斯的警告視作兒戲，有恃無恐，漫天操作。

但在普京看來，8年的示好期已是善意極限，3個月的談判等待更是友善至極。眼下其已掌權俄羅斯20餘年，威望與政治調控力皆達顛峰，然而人類意志難敵有限生命，普京任內或可確保烏東無虞、也或能嚇阻北約不在烏克蘭部署軍火與兵力，但其接班人是否能有如此「魄力」與決策空間，便是未定數。

2月24日，大量私家車在烏克蘭首都基輔的加油站外排隊，這些人準備將汽車加滿油，然後逃離首都。（AP）

簡言之，承認頓巴斯二州的獨立地位、發兵烏克蘭，或本皆是莫斯科的初始規劃中，排序極靠後的備案，卻在美國與北約多次戲耍俄羅斯後，被當成了必行險招，讓普京甘冒天下之大不諱，也要強硬解決烏克蘭問題，既是確保此處不再為外力所侵，也替接班人預先掃除烏克蘭可能加入北約的地緣隱憂。

在此脈絡下，此次發兵應為兩大戰略目的服務：第一，普京要確保烏東兩大共和國與基輔再無邊界糾紛，意即要以武力迫使烏軍撤出控制區，鞏固此一既成事實，未來也方便俄軍在此駐紮軍事基地；第二，在北約與美國皆不願出具書面保證的情況下，普京決定徹底斬斷烏克蘭與北約勾連反俄的可能，但衝突將不會上升到滅亡烏克蘭的程度。

故此次發兵結果，應當落在兩個極端的「下限」與「上限」之間，過程或要經歷一番周折撕扯，卻也終會趨於平靜：

「下限」乃是，俄軍此次除了協助烏東控制區域、擊退烏軍挑釁外，便不再向前過度推進，大抵是將過往8年的烏克蘭政策有序升級，以俄軍的真槍實彈取代軍事顧問與「小綠人」，讓烏東兩處重演當年格魯吉亞的景象，變為烏克蘭版本的南奧塞梯（South Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia），並直接駐紮軍事基地。如此一來，基輔加入北約與否，都已無關緊要。

「上限」則是，俄軍在維穩烏東兩共和國後，持續推進，奪下烏克蘭東北、臨近俄羅斯的哈爾科夫（Kharkiv，烏克蘭第二大城市）等地，同時消滅烏軍多數裝備與設施，癱瘓其反擊能力，並迫使基輔簽署「城下之盟」，徒留極度脆弱的烏克蘭政府，使其即便加入北約也無意義。

而結果究竟會倒向上限，或是偏向下限，烏克蘭與美國或許皆已無力控制——畢竟烏克蘭已被民粹裹脅，極難在政治上做出智慧決斷；美國除了表態譴責與經濟制裁外，便是袖手旁觀、自掃門前雪。

普京的棋局末手，有待時間揭露答案。