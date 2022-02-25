烏克蘭局勢｜北京是否認為俄羅斯是侵略？中國外交部回應

俄羅斯與烏克蘭正在激戰，面對「中方是否認為俄方在烏克蘭的軍事行動是侵略」，中國外交部發言人汪文斌做出回應。



2月25日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。

針對記者有關「中方是否認為俄方是侵略」的提問，汪文斌表示，各國的主權和領土完整‌‌都應當得到尊重和維護。聯合國憲章宗旨和原則‌‌也都應當得到共同維護，‌‌這是中方一貫秉持的原則，也是各國都應該堅持的國際關係基本準則。

2022年2月24日，烏克蘭民眾在基輔地鐵裏躲避戰火，地鐵被將用作基輔的防空洞。（AP）

汪文斌同時還指出，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯。‌‌理解俄方在安全問題上的合理關切，‌‌中方主張應徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，‌‌最終形成均衡、有效、‌‌可持續的‌‌歐洲安全機制。

此前一天，針對俄羅斯在烏克蘭東部採取軍事行動，2月24日，中國國務委員兼外長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時表示，理解俄方在安全問題上的合理關切。

2月24日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上稱，烏克蘭問題有着非常複雜的歷史背景和經緯，演變到今天這種局面，是各種因素共同作用的結果。

華春瑩強調，中方希望各方不要把和平大門關上，繼續致力於對話、協商、談判，努力盡快緩解事態，不要使局勢進一步升級。

中國外交部發言人華春瑩在2月24日的例行記者會上表示，要基於事實來判斷，不認同西方媒體稱之為俄羅斯「入侵」。