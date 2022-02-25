澤連斯基邀普京談判：烏克蘭中立地位也可討論

俄軍入侵烏克蘭第二天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月25日面向全國的演說中呼籲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與他坐下來談判，並說烏克蘭作為中立國之事也可討論，但堅持必須有第三方保證。



澤連斯基25日在電視講話中稱，「我想再次向俄羅斯總統表示：烏克蘭各地都在發生戰鬥。讓我們坐下來進行會談，以停止傷亡數字的增加。」

澤連斯基在其Telegram頻道上發布影片稱：「我們今天從莫斯科聽說他們想談論烏克蘭的中立地位，我們不怕俄羅斯，我們不怕與俄羅斯進行談判，我們不怕討論任何事情，比如我們國家的安全保障，我們不怕談論中立地位。」他也說：「但是我們不是北約成員，我們能有什麼安全保證？哪個國家能提供？」

澤連斯基承認，北約尚未準備好向烏克蘭提供安全保障並授予其成員資格。

澤連斯基稱：「我在對我們國家的所有合作夥伴說：『現在是緊要關頭，我們國家的命運現在危在旦夕。』我問他們：『你和我們在一起嗎？』他們回答說是的，他們和我們在一起，但是還沒有準備好讓我們成為該聯盟的成員。我今天問了27位歐洲領導人，烏克蘭是否會成為北約成員…… 他們沒有回答。」

克里姆林宮25日稱對基輔的期望沒有改變，俄羅斯不會改變其立場。俄羅斯外交情報局局長25日稱，烏克蘭唯一的出路是保持中立。俄羅斯外長拉夫羅夫25日稱澤連斯基說他準備討論烏克蘭的中立地位時撒了謊。