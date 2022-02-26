烏克蘭局勢｜澤連斯基否認放棄與俄羅斯談判　雙方擬討論停火議題

俄羅斯軍隊出兵烏克蘭第二天，首都基輔兵臨城下，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月25日更表示，基輔的命運可能取決當晚。他的發言人尼基弗羅夫（Sergiy Nikiforov）則否認烏克蘭放棄與俄羅斯談判的計劃，重申正準備討論停火與和平問題。



央視報道，尼基弗羅夫表示，烏俄兩國正協商談判地點和時間商，基輔方面準備討論停火與和平問題，否認已經放棄談判的說法。他認為談判越早開始，恢復正常生活的機會就越多。

澤連斯基同日較早前呼籲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與他坐下來談判，避免死傷人數增加。他亦指可以討論烏克蘭作為中立國之事，但堅持必須有第三方保證。俄羅斯外交部曾聲稱烏克蘭方面拒絕舉行會談，並提議26日再次討論問題。

烏克蘭駐以色列大使科爾尼丘克（Yevgen Korniychuk）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，澤連斯基希望以色列總理貝內特（Naftali Bennett）協調烏俄和談，並屬意和談在耶路撒冷（Jerusalem）舉行。

科爾尼丘克指出，俄羅斯提出在白羅斯首都明斯克（Minsk）舉行談判，但烏克蘭認為白羅斯既是莫斯科盟友，基輔政府亦不承認白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的合法地位，因此要求另覓場地。