烏克蘭局勢｜俄烏戰鬥持續　中國駐烏使館：不要穿迷彩服外出

當前，烏克蘭安全形勢還在迅速變化和急劇惡化之中，各方面安全風險上升。基輔等多個城市已宣佈實施宵禁，空中和地面戰鬥仍在持續。中國駐烏克蘭大使館再次發布緊急提醒。



據中國駐烏克蘭大使館網站2月25日消息，烏危機以來，中國駐烏克蘭使館在各個重要時間節點已發布有關安全提醒，並明確告訴大家，使館將永遠與大家同在。鑑於烏安全形勢目前又有所惡化，請大家繼續不斷完善安全防範措施。

其中包括：宵禁期間請勿外出，嚴格遵守當地宵禁制度，非宵禁期間也應減少外出，確保安全；烏方已不斷髮布對當地居民的安全要求和提醒，請密切關注；目前轟炸還在繼續。請了解離家最近的避難場所（地鐵站或防空洞，烏語標記Укриття）要時刻把安危放在第一位，不要去秩序混亂和距軍事設施較近的地方。

消息稱，根據烏國家警察局發布的通告，警方要求當地市民舉報街頭可疑人員（包括身上有紅色元素的標記），並要求所有平民不要穿着制服或戰術服裝（比如迷彩服）外出；請密切關注當地社會治安，外出首先要評估判斷安全風險。局勢混亂失控時外出活動安全難以保障。

消息指，鑑於當前安全形勢和來往不便，領事證件業務即日起暫停，請未辦理證件人員及時關注恢復通知。

消息表示，「為方便大家，使館已公布三部24小時領保值班電話。請大家繼續關注使館微信公眾號和官網發布的最新消息，我館將及時發布有關重要情況。」