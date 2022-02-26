烏克蘭局勢｜黑海蛇島戰錄音顯示俄軍勸降　烏兵回罵「他X去死」

烏克蘭指俄羅斯軍艦2月24日攻擊並轟炸位於黑海的蛇島（Zmiinyi Island，暫譯），烏方之後指所有守衛士兵陣亡，共有13死，俄方則指有82人投降。網上流傳的蛇島戰役錄音顯示，俄軍用廣播勸烏軍投降，烏方軍人則回罵「他X的去死吧」。



美國政治新聞網站Politico歐洲版於25日稱，一段錄音流出，內容是蛇島上的烏克蘭軍人在遇襲前的對話。俄軍用廣播勸喻烏軍投降，然後報道稱，當時一名烏方男軍人與同儕說：「就是這樣......我應否對他們說『他X的去死吧』（Go fxxk yourself）？ 」

一名女軍人回應說：「好吧，以防萬一。」男軍人用廣播向俄方回罵說：「俄羅斯軍艦，他X的去死吧。」

A group of Ukrainian border guards were stationed on Snake Island, in the Black Sea south of Odessa, when a Russian warship ordered them to surrender under threat of attack.



Their response: "Russian warship, go fuck yourself."



They held their ground. All 13 were killed. pic.twitter.com/GMRsXQRSX0 — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) February 25, 2022

美國記者盧恩（Alec Luhn）25日在Twitter發布一段蛇島的影片，它顯示在島上部份烏克蘭軍人的身影。盧恩指，看來蛇島上的烏克蘭士兵在被殺前，真的曾叫俄羅斯軍艦『下地獄』。

Wow. It seems the Ukrainian soldiers on Snake Island really did tell Russian warships to "go to hell" before they were killed. @unian pic.twitter.com/lRrXQDk3xQ — Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022

俄烏雙方就這次戰役的說法各有不同，烏方指所有守衛士兵殉職，共有13死，俄羅斯國防部則於25日指，蛇島有82名烏方軍人放下武器，並自願投降。

俄羅斯黑海艦隊稱，在蛇島投降的烏方軍人被送往克里米亞半島（Crimea）的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。俄方又指當戰區局勢穩定時，所有投降的烏克蘭軍人可回家。