烏克蘭局勢｜黑海蛇島戰役　俄：82人投降　烏：集體殉國

烏克蘭邊防部門2月25日稱，俄羅斯軍艦24日攻擊並轟炸位於黑海的蛇島（Zmiinyi Island，暫譯），13名烏克蘭邊防警衛隊員拒降，最後殉職。俄羅斯國防部則於25日公布，蛇島有82名烏方軍人放下武器，並自願投降。



俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，在蛇島投降的82名烏方軍人正在簽署書面誓言，表明他們拒絕軍事抵抗。

烏克蘭：圖為2022年2月26日，烏克蘭首都基輔一架軍用車輛被燒毀。（AP）

俄方：將讓投降者回家

科納申科夫指這些軍人很快可回到家人身邊，而當戰區局勢穩定時，所有投降的烏克蘭軍人都可回家。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）26日引述俄羅斯黑海艦隊稱，在蛇島投降的烏方軍人被送往克里米亞半島（Crimea）的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。

烏克蘭：圖為2022年2月22日，一名烏克蘭軍人在東部地區的戰事中犧牲，他的家人在首都基輔為他舉辦喪禮。（AP）

烏方：蛇島所有士兵殉國

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）則指，在黑海守衛蛇島的所有士兵都陣亡。

美國有線新聞網絡（CNN）25日稱，根據錄音，俄羅斯軍艦24日接近蛇島時，俄軍呼籲烏克蘭軍人投降，烏克蘭士兵罵道：「他X的去死吧。」（Go fxxk yourself）