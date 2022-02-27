韓國軍方：朝鮮發射不明飛行物　今年內第八次

韓國軍方2月27日表示，朝鮮向東面發射不明飛行物，是踏入2022年以來的第8次。首爾方面曾在21日提到，朝鮮可能在北京冬奧會閉幕後再次武力示威。



日本放送協會（NHK）引述防衛省消息人士報道，朝鮮可能發射彈道導彈，目前正收集情報。

韓聯社曾在21日報道，韓國聯合參謀本部公報室長金俊洛表示，一直密切注視朝鮮冬季軍演和平壤閲兵式籌備動向，但至今沒有值得注意的變化。

報道引述另一軍方人士表示，在1月捕捉到的朝鮮閲兵式籌備的畫面，顯示朝鮮仍處於起步階段，平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場，和建造潛艇的咸鏡南道新浦造船廠目前未沒有異常動靜。

韓國統一部發言人李種珠亦稱，會密切觀察朝鮮可能在北京冬奧結束後試射導彈的可能性。朝鮮自1月先後試射7次導彈，但自北京冬奧會開幕後，朝鮮停止試射，在已故最高領導人金正日生日「光明星節」（2月16日）期間也「平穩」度過。

分析指出，朝鮮是因友邦中國舉辦冬奧會，不想「毀掉北京冬奧盛會的和諧氛圍」，故以實際行動對中國予以支持。該篇報道當時提到，朝鮮或在4月才重新試射導彈，皆因太陽節、金正恩被推舉為勞動黨第一書記10周年（4月11日）、朝鮮人民革命軍建軍90周年（4月25日）等紀念日均集中在4月。