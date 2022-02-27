烏克蘭局勢｜特朗普改口風批俄侵烏　警告：戰火恐引發世界大戰

美國前總統特朗普（Donald Tump）2月26日參加保守派政治行動大會（CPAC）時一改之前支持俄羅斯總統普京的說法，譴責俄羅斯進軍烏克蘭，甚至還稱兩國戰爭「可能引發世界大戰」，因此美國必須進行「強而有力的制裁」。



特朗普26日在CPAC（Conservative Political Action Conference）舉行的場邊接受Fox News Digital訪問，他對俄羅斯侵烏一事大為震驚：「這是一件可怕的事情。在任何情況下都不會發生，事實就是這樣，」他說：「我們為驕傲的烏克蘭人民祈禱。」他也稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）是一個勇敢的男人，讚賞他留守基輔的決定。

當特朗普被問及是否有訊息要傳給普京時，他說：「我沒有訊息（要給他）。」他說：「我只是認為這種情況正在發生是可恥。這是不應該發生的事情。」

他也警告說，俄烏之戰可能蔓延開去，戰爭可能在去到其他國家，以及它能導致世界大戰：「在世界大戰，你永遠不知道它是如何開始的。」

「你永遠不會認為戰爭在那裏開始，」他繼續說，「突然之間，你捲入了一場世界大戰。」他補充說：「對於我們的國家，對於這個國家來說，這是一個非常危險的時期。」

"The world is always in danger with a weak American president." #CPACFlorida pic.twitter.com/IQK6kdV97Q — CPAC 2022 (@CPAC) February 27, 2022

在他接受訪問前，西方國家決定將俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。他回應，「我懷疑，他們得做的不僅僅是制裁。」

他稱「但制裁不是、你知道，普京——他知道如何避免制裁，而且他會通過其他國家去避免，例如他會尋求中國協助。」

特朗普稱，對俄制裁「必須有力，而且必須迅速（swift），好吧，用一個詞來說，因為這是一個非常強大的制裁，如你所知，（就是用）SWIFT。」

因北約東擴與烏克蘭國內衝突和克里米亞等問題，美俄關係近年來趨僵。圖為2019年6月28日，特朗普（右）與普京（左）在G20大阪峰會上舉行會晤。（AP）

特朗普22日在一個電視談話節目中談及俄烏局勢時，對普京十分讚賞。他稱普京宣布烏東兩地區獨立，「這真是天才」，他認為普京現在說烏克蘭的很大一部份是獨立的，這意味着他可進入該地區，做個「和平守衛者」，帶着最強大的和平部隊，「這多麼聰明」。

他在26日面向CPAC向5,000多名與會者，稱美國是一個愚蠢的國家：「問題不在於普京很聰明，他當然很聰明，但真正的問題是我們的領導人很愚蠢。」