烏克蘭局勢｜特朗普稱讚普京「天才」　白宮發言人反駁

美國前總統特朗普（Donald Trump）稱讚俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏東兩地「獨立」是「天才」之舉，並批評拜登回應不力。2月22日美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）就此反擊。



據白宮官網2月22日報道，普薩基在22日的簡報會上被問及，「前總統特朗普稱普京的舉動是『天才』和『聰明』，白宮對此有何回應?」普薩基回應稱「作為一項政策，我們儘量不接受任何讚揚普京總統和他的軍事戰略的人的建議」。

普薩基又談及特朗普2018年對七國集團（G7）領導人發表的評論，稱當時特朗普說2014年「入侵」後被俄羅斯「吞併」的克里米亞是俄羅斯的一部分。普薩基還稱，特朗普曾對於解除對俄羅斯2014年「入侵」採取的制裁「表達了開放態度」。

2022年2月22日晚些時候，軍用卡車行駛在烏克蘭東部親俄武裝分子控制的頓涅茨克外的街道上。(美聯社)

普薩基進一步稱，「這是一種不同的策略，一種不同的方法。這可能就是為什麼拜登（Joe Biden）總統，而不是他的前任，能夠團結世界和國際社會採取措施反對俄羅斯的侵略。」

2月21日，俄羅斯總統普京簽署法令，承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」獨立，並派軍隊進入頓巴斯地區。

22日，特朗普在一個電視談話節目中談及俄烏局勢時對普京十分讚賞。他表示，普京宣佈烏東兩地區獨立，「這真是天才」，他認為普京現在說烏克蘭的很大一部分是獨立的，這意味着他可以進入該地區，做個「和平守衛者」，帶着最強大的和平部隊，「這多麼聰明」。

特朗普還說，俄羅斯總統之所以選擇現在而不是在他擔任總統期間「入侵」烏克蘭，是因為他與普京的關係比拜登總統更好。「我非常了解普京。我和他相處得很好。他喜歡我，我喜歡他。」特朗普說，「我的意思是，你知道，他是個堅強的人，有很多了不起的魅力和自豪感。但是他的方式——他熱愛他的國家，你知道嗎？他熱愛他的國家。」

特朗普還批評拜登。他認為，拜登對普京行動的回應不夠有力，拜登對烏克蘭問題的處理很糟糕。在拜登任期內，原油價格飆升，俄羅斯正因此變得富有。