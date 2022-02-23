烏克蘭局勢｜特朗普稱讚普京「天才」　白宮發言人反駁

美國前總統特朗普（Donald Trump）稱讚俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏東兩地「獨立」是「天才」之舉，並批評拜登回應不力。2月22日美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）就此反擊。
據白宮官網2月22日報道，普薩基在22日的簡報會上被問及，「前總統特朗普稱普京的舉動是『天才』和『聰明』，白宮對此有何回應?」普薩基回應稱「作為一項政策，我們儘量不接受任何讚揚普京總統和他的軍事戰略的人的建議」。
普薩基又談及特朗普2018年對七國集團（G7）領導人發表的評論，稱當時特朗普說2014年「入侵」後被俄羅斯「吞併」的克里米亞是俄羅斯的一部分。普薩基還稱，特朗普曾對於解除對俄羅斯2014年「入侵」採取的制裁「表達了開放態度」。
普薩基進一步稱，「這是一種不同的策略，一種不同的方法。這可能就是為什麼拜登（Joe Biden）總統，而不是他的前任，能夠團結世界和國際社會採取措施反對俄羅斯的侵略。」
2月21日，俄羅斯總統普京簽署法令，承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」獨立，並派軍隊進入頓巴斯地區。
22日，特朗普在一個電視談話節目中談及俄烏局勢時對普京十分讚賞。他表示，普京宣佈烏東兩地區獨立，「這真是天才」，他認為普京現在說烏克蘭的很大一部分是獨立的，這意味着他可以進入該地區，做個「和平守衛者」，帶着最強大的和平部隊，「這多麼聰明」。
特朗普還說，俄羅斯總統之所以選擇現在而不是在他擔任總統期間「入侵」烏克蘭，是因為他與普京的關係比拜登總統更好。「我非常了解普京。我和他相處得很好。他喜歡我，我喜歡他。」特朗普說，「我的意思是，你知道，他是個堅強的人，有很多了不起的魅力和自豪感。但是他的方式——他熱愛他的國家，你知道嗎？他熱愛他的國家。」
特朗普還批評拜登。他認為，拜登對普京行動的回應不夠有力，拜登對烏克蘭問題的處理很糟糕。在拜登任期內，原油價格飆升，俄羅斯正因此變得富有。