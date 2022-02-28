烏克蘭局勢｜基輔代表團赴白羅斯晤俄羅斯代表　下午5時開始

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯代表團團長表示，俄羅斯與烏克蘭的會談預計在格林威治時間28日早上9時（香港時間下午5時）開始。



俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）２月28日援引一名消息人士的話說，「由於擔心生命危險，烏克蘭代表團沒有直接到戈梅利，而是通過波蘭的『華沙橋』檢查站進入白俄羅斯，因此會談將在28日上午舉行。他們正在繞道而行。」

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日早些時候說，烏方同意在白俄羅斯戈梅利州同俄方談判，俄方對此已做好準備。

俄方代表團27日已經抵達白俄羅斯。代表團團長當天說，俄方正在制訂最安全路線以保證烏方代表團安全，並在戈梅利州內選擇最佳談判地點。

2022年2月27日，烏克蘭東部馬裏烏波爾市醫院，一名女孩在炮擊中受傷，醫護人員正在對她進行心肺復甦。女孩沒能活下來。（美聯社）

戈梅利州與烏克蘭和俄羅斯接壤。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）27日曾稱烏方不願在白俄羅斯境內與俄方談判。不過，澤連斯基與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）通電話後，烏方同意到戈梅利談判。

烏克蘭常駐聯合國代表謝爾蓋·基斯利察（Sergei Kislitsa）27日表示，烏當局希望通過此次與俄方的談判達到停止軍事行動的目的，且不會投降。

他說，「我們正在尋求和平，我們正在尋求停止軍事行動，撤軍。我們不會投降。」

基斯利察補充道，「我們一直希望和談，我們曾也一直期待和談。」