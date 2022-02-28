白羅斯疑派特種部隊參戰　盧卡申科烏克蘭戰爭將變「絞肉機」

在俄烏雙方準備在白羅斯進行會談之際，烏克蘭稱白羅斯「準備直接參與」俄羅斯的入侵。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）警告稱，烏克蘭戰爭將成「絞肉機」。



據美國有線新聞網絡（CNN）2月28日報道，烏克蘭政府官員告訴CNN，烏克蘭情報部門表示，白羅斯除了「允許俄羅斯人使用他們的領土並讓他們越過邊境」進入烏克蘭外，還「準備直接參與」俄羅斯的入侵。

報道引述接近烏克蘭政府的另一位消息人士稱，除了來自烏克蘭的情報外，拜登政府也向基輔轉達了白羅斯準備入侵的消息。

烏克蘭安全局稱，位於基輔以西約150公里的日托米爾機場（Zhytomyr Airport）遭到一枚來自白羅斯的火箭攻擊。烏軍方人士也表示，白羅斯特種部隊疑似已經上機，準備對基輔進行空襲。

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英國小報《每日郵報》2月28日報道稱，白羅斯疑似已派特種部隊支援俄羅斯，準備對基輔發動空襲。白羅斯總統盧卡申科警告，烏克蘭戰爭將成「絞肉機」。

盧卡申科27日在公投投票所受訪時表示，烏克蘭衝突如果持續下去，將引發最糟糕的狀況。他聲稱「這只是一場衝突，根本不是戰爭。如果開戰頂多撐個一兩天，不出三天就會變成絞肉機」。

據英國《衛報》報道，基輔前國防部長薩格洛德紐克（Andriy Zagorodnyuk）也表示，白羅斯極有可能與俄羅斯聯手作戰。因為有情報顯示，白羅斯的空降部隊已搭機進入烏克蘭。

他聲稱，烏克蘭和白羅斯不久前還把彼此視為兄弟，對方一定是受到普京（Vladimir Putin）指使，才做出這種決定。

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不過，盧卡申科上周曾表示，「如果有必要」，白羅斯軍隊可以加入行動。「我們的部隊沒有以任何方式參與這次行動。我們不會在這裏為我們參與或不參與這場衝突辯護。我再重複一遍。我們的部隊不在那裏，但如果有必要，如果白羅斯和俄羅斯需要他們，他們就會在那裏，」盧卡申科在國家通訊社貝爾塔的YouTube頻道的錄音中說。

目前，俄烏雙方正在白羅斯境內準備會談。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室表示，白羅斯總統盧卡申科27日曾致電烏克蘭總統。

「政界人士已經同意，烏克蘭代表團將在普里皮亞季河附近的烏克蘭-白羅斯邊境無條件地與俄羅斯代表團會面」，澤連斯基的辦公室說，「盧卡申科負責確保駐紮在白羅斯領土上的所有飛機、直升機和導彈在烏克蘭代表團的旅行、會議和返回期間都留在地面上。」

當前局勢下，白羅斯一旦參戰，將使當前戰況變得更加複雜。若戰事擴大，北約成員國也可能遭受波及，甚至引發歐洲大戰。