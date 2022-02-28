俄烏衝突｜烏克蘭急需增兵　監獄「開門」釋放囚犯參戰

烏俄戰事踏入第五天，外界都在觀看下午5時的會談會否為緩和局勢。烏克蘭戰火處處，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）警告稱未來24小時「至關重要」。另外，烏克蘭為增加兵力，該國檢察官稱有大批曾是軍人的囚犯獲釋，走上戰場。



澤連斯基表示，烏克蘭政府做出一個道德上困難的決定，即允許有實戰經驗的在押人員獲釋，讓他們能夠彌補犯下錯誤的愧疚。

隨着俄羅斯軍隊接近其首都基輔，烏克蘭政府正在積極武裝平民。媒體報導稱27日在基輔郊區又再爆發戰鬥。

根據今日俄羅斯（RT）稱，烏檢察官Andriy Sinyuk在2月27日接受媒體訪問時稱，該國目前正在釋放有軍事背景的囚犯，讓他們參與對抗俄軍的「特別行動」。

Andriy Sinyuk稱：「這是一個由最高層做出決定的複雜問題。」

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他說，這項措施是由高級別官員決議出的，目前對於要釋放哪些囚犯有諸多考量，包括「具有軍事作戰經驗，曾為國家立下功績以及具有悔意」，並坦言是一個複雜的問題。

其中一名獲釋的是前士兵Sergey Torbin。他2018年涉及謀殺民權、反腐敗社運人士Kateryna Handziuk一案，被判刑入獄6年6個月。Andriy Sinyuk也稱，除了Sergey Torbin，另一名前軍人Dmitry Balabukha也獲釋。他2018年在巴士站與一男子爭執後將他刺殺，被判入獄9年。