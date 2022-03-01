王毅稱國安法維護香港各項權利自由　反對借人權搞集團對抗

國務委員兼外長王毅2月28日以視像方式，出席第49屆聯合國人權理事會。王毅談及香港及新疆問題，指出香港制定並實施國安法，更好維護民眾的各項權利及自由，同時強調反對別國借人權議題，搞集團對抗。



王毅表示，中方始終全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，香港民眾依法享有遠遠超出英國殖民地時期的更多權利及自由。王毅稱近年來香港由亂到治的事實充分證明，制定並實施香港國安法，填補了香港法制空白，更好維護民眾的各項權利及自由。

王毅又指出，一些別有用心的勢力不斷炒作新疆事務。他指60多年來，維吾爾族人口從220萬，增長到約1200萬，人均預期壽命從30歲提高到74.7歲，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺，所謂種族滅絶、強迫勞動、宗教壓迫，是編造出來的謊言。

王毅表示中方歡迎不帶偏見的各國人士到新疆參訪交流，亦歡迎聯合國人權事務高級專員巴切萊特近期訪華並參訪新疆。

王毅強調，評價一個國家是否有人權，不能以別國標準衡量，更不能搞雙重標準，把人權當作干涉別國事務的政治工具。王毅稱要堅定不移推動國際關係民主化和法治化，踐行真正多邊主義，又促請人權理事會應秉持非選擇性和非政治化原則，不能淪為大搞政治對抗的舞台。

王毅重申，中方願意在平等和相互尊重基礎上，同各國開展國際人權交流合作，但不接受人權教師爺，反對打著人權幌子搞集團對抗。