烏克蘭局勢｜張軍：中方對烏克蘭局勢高度關注　歡迎俄烏展開談判

中國常駐聯合國代表張軍，在聯合國大會上發言，指中方歡迎俄羅斯同烏克蘭已經開始直接對話談判。烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應成為大國對抗的前沿。



聯合國在2月28日舉行緊急會議，中國常駐聯合國代表張軍，表示中方對烏克蘭局勢高度關注。局勢發展到這一步，是中方不願看到的，也不符合任何一方利益。

張軍稱，當務之急是，有關各方要保持必要克制，防止局勢進一步惡化，同時要加大推動政治解決的外交努力。中方歡迎俄羅斯同烏克蘭已經開始直接對話談判。烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應成為大國對抗的前沿。中方不讚成任何可能激化矛盾的做法。

張軍表示，中方支持聯合國有關機構繼續在烏克蘭開展人道援助工作。我們認為，平民的生命財產安全和人道主義需求應當得到有效保障。張軍強調，冷戰早已結束，基於集團對抗的冷戰思維應當摒棄，挑起新的冷戰更是有百害而無一利。

張軍表示中方支持歐盟、北約與俄羅斯重啟對話，秉持安全不可分割理念，妥善解決包括俄羅斯在內各方正當的安全訴求，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。