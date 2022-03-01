烏克蘭局勢｜美媒：衛星圖顯示基輔以北的俄軍車隊綿延40多英里

美媒2月28日報道，美國一家科技公司的最新衛星圖像顯示，烏克蘭首都基輔以北的俄軍車隊有40多英里（約64.4公里）長。



據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國Maxar Technologies公司最新衛星圖像顯示，烏克蘭首都基輔附近的俄軍車隊比之前測量的還要長，有至少40多英里（約64.4公里）。

報道稱，Maxar在28日晚間向CNN表示，車隊的長度超過40英里（約64.4公里）。Maxar當日早些時候曾表示，由裝甲車、坦克、牽引火炮和其他後勤車輛組成大型軍事車隊佔據了大約17英里（約27.4公里）的道路。

烏克蘭局勢：美媒指烏克蘭首都基輔附近的俄軍車隊有40多英里（約64.4公里）長，圖為Maxar提供的2月28日衛星圖像（AP）

Maxar表示，最新的車隊長度來源於他們收集和分析的其他衛星圖像。Maxar稱，28日拍攝的數據和圖像顯示，車隊從距離基輔市中心約17英里（約27.4公里）的安東諾夫空軍基地一直延伸到烏克蘭普里比爾斯克以北。

普里比爾斯克小鎮距離烏克蘭-白羅斯邊境和切爾諾貝爾核電站故障的核反應堆比離基輔更近。