烏克蘭局勢｜坎貝爾：俄烏衝突令中國在維持與俄關係時處境尷尬

美國家安全委員會印太事務協調員、被稱為「亞洲沙皇」的坎貝爾（Kurt Campbell）2月28日稱，在俄羅斯侵烏期間，中國在維持與俄關係方面處境尷尬，但華府希望與中國保持溝通渠道暢通。



英媒稱，坎貝爾在一個由設在華盛頓的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）主辦的網絡研討會上稱，他相信，美國及盟友的團結，以及俄羅斯入侵的「殘暴」已令中國領導人「關切」。

坎貝爾稱：「不可否認的是，中國目前正處於一種尷尬的境地，他們正試圖維持與俄羅斯深厚以及根本的關係。」

他說，現在判斷包括中國會從這場衝突中得出什麼結論還為時過早，但美國已提前向北京解釋俄羅斯侵烏相關風險。

坎貝爾稱：「從我們的角度來看，很明顯，俄羅斯和中國之間如此公開以及如此深入的聯繫，現時確實（令中國）相當不舒服。」

圖為俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平握手。（Getty）

坎貝爾稱，美國決心保持與中國的溝通渠道暢通。他補充稱，這場危機將有助於鞏固歐洲與印太地區之間的制度聯繫。

他稱未來幾個月將顯示美國「決心」維持與該區的政府高層接觸。他也說，美國總統拜登（Joe Biden）已宣布優先以政策和資源反擊中國不斷擴大的影響力。