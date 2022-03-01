瑞士放棄中立　加入制裁俄羅斯

俄羅斯2月24日對烏克蘭採取軍事行動，以美國、歐盟為首的西方國家對此強烈反彈，進行制裁，而最新加入它們行列的，是一貫持中立原則的瑞士。



瑞士政府2月28日召開新聞發布會，稱收回先前立場，決定採納與歐盟對一致的、針對俄羅斯的制裁措施。它將凍結俄羅斯363名個人和4家企業的資產。制裁名單除了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），還包括總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）和外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），即時生效。

瑞士財政部長毛雷爾（Ueli Maurer）宣布，對已列入歐盟制裁名單上所有俄羅斯個人及實體的資產，實行即時凍結。瑞士就俄羅斯吞併克里米亞後禁止進口、出口及投資的相關措施，擴展至烏克蘭東部兩區，即頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）。

瑞士此前似乎仍在就俄羅斯侵烏行為實行制裁而猶豫不決，數天來一直面對歐盟和美國結盟的強大壓力。

除去瑞士人民黨（UDC）以外，瑞士絕大部份政黨都一直要求政府對俄實行嚴厲制裁。

瑞士聯邦委員會主席卡西斯（Ignazio Cassis）此前已預告，瑞士很有可能於28日跟隨歐盟，對俄羅斯實施制裁，凍結俄羅斯在該國資產。

卡西斯接受媒體訪問時指出，聯邦委員會28日舉行會議，研究相關部份提出的建議。

被問及瑞士是否追隨歐盟凍結俄羅斯資產時，卡西斯稱政府或會屆時作出決定，但難就尚未作出的決定進行預測。