拜登特使團晤蔡英文　再次保證美國堅定維持承諾

俄羅斯攻烏之際，美國前參謀首長聯席會議主席馬倫率領特使團訪台，3月1日上午與台灣總統蔡英文會面，傳達美國反對任何單方面改變現狀的行為、支持以符合台灣人民意願以及最佳利益的方式和平解決兩岸議題，並保證美國堅定維持承諾。



馬倫（Mike Mullen）致詞時稱率領這個公民代表團訪台，對美台重要夥伴關係表達支持，這股支持的力量在美國不斷延續且增長。

他說，代表團反映美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持。維護台海和平與穩定不僅符合美國利益，也符合全球利益。這也是為何美國將繼續反對任何單方面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題。

馬倫強調，希望能透過代表團來訪，向蔡英文和台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達，美國堅定維持承諾。

美國總統拜登2022年2月28日派特使團訪問台灣。美國參謀長聯席會議前主席馬倫（右三）率團3月1日抵台。台灣外交部長吳釗燮（右四）在松山機場接機。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）28日派遣一個由前高級國防和安全官員組成的代表團訪問台灣。

台灣東森新聞網28日引述台外交部稱，美國代表團成員有前國防部政策次長弗勞諾伊（Michele Flournoy）、前白宮副國安顧問奧沙利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任邁克爾・格林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。