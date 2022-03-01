拜登特使團訪台民進黨表感謝　台外交部：展現美對台承諾堅若磐石

美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪問台灣，民進黨發言人謝佩芬周二（1日）表示誠摯歡迎，感謝美國政府對台灣的堅定支持；值此國際氛圍因烏克蘭局勢而緊張之際，此一代表團來訪，傳達對台海和平與安全的堅定支持，別具意義。

台灣外交部亦表示，在烏克蘭情勢時候到訪，展現美國對台承諾堅若磐石，同時展現台灣議題在美國享有跨黨派的高度共識。



中央社報道，代表團今天下午4時13分搭專機抵松山機場，台灣外交部長吳釗燮與北美司長徐佑典下午到松山機場停機坪迎接訪團。訪團預計明天上午前往總統府拜會總統蔡英文，明天下午分別拜會行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正，晚上由蔡英文設宴款待代表團，明晚搭專機離開台灣。

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德今天透過聲明表示，穆倫等一行將與台灣資深官員和領袖會面，並就美台關係、區域安全，與其他涉及雙方共同利益的重要議題進行討論。

拜登這次指派的資深訪問團由美國前參謀首長聯席會議主席馬倫（Michael Glenn Mullen）率團，成員有前國防部政策次長弗勞諾伊（Michele Flournoy）、前白宮副國安顧問奧沙利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任格林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

民進黨發言人謝佩芬表示，值此國際氛圍因烏克蘭局勢而緊張之際，此一代表團來訪，傳達對台海和平與安全的堅定支持，別具意義。（民進黨提供）

民進黨周二發布新聞稿表示，訪團成員涵蓋前美國總統小布殊及奧巴馬執政時期的共和、民主兩黨的國防及國安高層官員，其中，弗勞諾伊、格林及麥艾文皆多次訪台，對台灣了解甚深，可見美國拜登政府對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。

謝佩芬說，去年4月，拜登專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）率團訪台，如今再次派遣資深訪團訪台，可見兩國存在緊密夥伴關係，共同面對國際變局。在烏克蘭情勢嚴峻之際，有部分人士與來自境外的勢力互相唱和，刻意在台灣製造恐慌，將台灣與烏克蘭情況做錯誤類比，甚至協助散播各種錯假訊息，貶低台灣在國際的民主盟友。

她表示，這次美國跨黨派訪團的來訪，就是以具體行動展現對台灣的堅定友情與支持，民進黨深表感謝，也會與美國持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定。

歐江安表示，值此國際氛圍因烏克蘭局勢而緊張之際，此一代表團來訪，傳達對台海和平與安全的堅定支持，別具意義。（台灣外交部）

另外，台灣外交部發言人歐江安同日表示，在烏克蘭情勢時候到訪，展現美國對台承諾堅若磐石，同時展現台灣議題在美國享有跨黨派的高度共識；穆倫訪團在台行程由美國在台協會（AIT）台北辦事處安排，外交部提供行政協助，包括協調政府國安、外交高層的會晤；至於有國內其他單位提出希望會晤的要求，外交部都轉請AIT處理。

國民黨國際部主任黃介正昨受訪指出，對於美方重視台海和平與穩定，感到欣慰也歡迎前任國防及國安官員來台訪問；呼籲民進黨政府本於建立朝野共識，共同捍衛台灣安全的立場，應安排穆倫訪團與國民黨相關人士會晤。

另外，中國外交部也於同日回應拜登特使團訪問一事，發言人汪文斌在記者會表示，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，美方派任何人展示所謂對台支持都是徒勞的。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局。