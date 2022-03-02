拜登國情咨文│遏止通脹為「首要任務」 阻社交媒體收集兒童數據

美國總統拜登（Joe Biden）周二（3月1日）在國會聯席會議上，發表上任以來首份國情咨文（State of Union），除了對烏克蘭戰況的對策成為焦點，拜登在美國內政方面，表示遏止通脹將會是當前「首要任務」，另外又提出加強對社交媒體管控，減少這類平台對兒童的傷害。



今年11月8日美國將進行國會中期選舉，拜登政府對俄烏衝突的態度備受關注之餘，疫情反彈及嚴重的通脹等國內問題，恐怕對選情影響更加直接。拜登在長達62分鐘的發言中表示，要重新投資美國的製造業能力，強化供應鏈及減少勞工育兒及長者照顧的負擔。政府將透過鼓勵企業競爭，加快供應鏈滿足消費者需求，減慢物價增長，同時避免削減就業及薪酬。

「太多家庭都為繳付賬單而爭扎，通脹正奪走他們辛苦賺得的，我能理解。因此我的首要工作是把物價控制下來。」拜登強調，他在上任後簽署的2021年美國救援方案法（American Rescue Plan）能夠助美國擺脫危機，這項立法推動了美國人接種疫苗、提供救濟及削減保險成本。

拜登首份國情咨文：普京嚴重失算 入侵烏克蘭代價巨大

拜登首份國情咨文，除了抗疫、就業、通脹等內政問題，最受關注便是對烏克蘭衝突的外交表態。（AP）

美國目前正面對40年來最高的通脹水平，海運成本在大流行期間飆升，加上俄羅斯入侵烏克蘭以來能源價格飛漲，周三布倫特原油更站上110美元，美油亦逼近110美元，美國民眾面臨的開支壓力更大。拜登表示，政府將開始「打擊」海運成本，又建議政府希望削減處方藥的成本。

此外，為了幫助美國保持對中國的競爭力，拜登表示，需要國會通過「兩黨創新法案」（Bipartisan Innovation Act），如果這項法案獲得通過，英特爾首席執行官準備斥資1000億美元投資國內製造業。

在疫情方面，拜登「四大基本步」讓美國走向安全的階段：

一. 疫苗和治療：「我們永遠不會放棄為更多美國人接種疫苗。」拜登並宣布了一項「檢測到治療」（test to treat）倡議，讓檢測呈陽性的美國人免費獲得輝瑞 (Pfizer) 抗病毒藥物。他還宣布，下周開始，美國人將能訂取更多免費快速檢測套裝。

二. 為新的變種做準備：拜登表示，美國將能夠「在100天內」部署新疫苗，而不是幾個月或幾年。

三. 結束停課：拜登強調了人們在辦公室安全工作和保持學校開放的重要性。

四. 為世界接種疫苗：拜登表示，美國迄今已向全球發送了4.75億劑疫苗，這將不會停止。

Facebook吹哨者豪根（Frances Haugen）為拜登國情咨文中的座上客，受到場內鼓掌。（AP）

監管社交媒體對兒童影響

拜登又在國情咨文中，美國年輕人正經歷一場心理健康危機，而社交媒體是根本原因之一，他指社交平台正進行「在兒童身上謀利的實驗」，他將需要讓這些企業負責。他在講話中特別指向席上嘉賓——facebook前僱員Frances Haugen。她去年揭發facebook公司內部文件，顯示facebook刻意漠視產品對青少年構成的精神健康問題。

「現在是時候加強隱私保護、禁止向兒童投放針對性廣告、要求科技公司停止收集我們孩子的個人數據。」拜登說。雖然拜登在講中並無點名任何一間社交媒體公司，但 Facebook、Instagram、YouTube、TikTok 過去都曾受到政客、兒童權益關注組織批評，指平台導致上癮、傳播有害或虛假資訊。

長期以來，美國的抑鬱症發病率一直在上升，而在大流行期間，比率更是顯著上升。根據凱撒家庭基金會去年的一項研究，五分之二的美國成年人和 56% 的年輕人在大流行期間表示出現焦慮或抑鬱的症狀。拜登在國情咨文還表示，將在 2023 年的預算中撥出至少500萬美元，用於社交媒體危害以及如何解決這些問題的研究。