烏克蘭局勢｜烏駐日使館募兵　日本政府籲勿響應

烏克蘭駐日大使館在社交媒體上向日本網民發出募兵號召，有日本國民自願加入。不過，日本政府呼籲民眾不要響應招募，不要前往烏克蘭。



據中國官媒央視3月2日報道，當地時間3月2日，日本官房長官松野博一在記者會上表示，就烏克蘭駐日大使館招募士兵一事已對日本國民提出了避難勸告。呼籲民眾不要響應招募。不管目的如何，不要前往烏克蘭。

在此之前，日本外相林芳正也表態，要求人們不要前往烏克蘭。

2月27日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布要組建一支由志願者組成的外籍軍團。同日，烏克蘭駐日大使館在社交媒體Twitter上發布消息，向「希望一起戰鬥的人們」發起呼籲。

3月1日，日本《每日新聞》援引烏克蘭駐日大使館消息稱，為了響應烏克蘭政府「招募外國志願者參加抗俄」的號召，當天約有70名日本人自願加入這一計劃。

報道稱，申請者均為男性，其中50人為前日本自衛隊員，2人曾服役於法國外籍軍團。

雖然烏克蘭駐日大使館的推文使用了「志願者」一詞，但報道表示，烏克蘭打算向服務的個人付款。

與大使館有聯繫的消息人士稱，許多人報名是出於「純粹的動機」，並表示他們提供的理由包括「在日本我幫不上什麼忙，但我想做點什麼來幫助」。

2022年2月27日，烏克蘭總統澤連斯基在基輔向全國發表講話。（AP）

不過，日本政府對烏克蘭駐日大使館和這些志願者的做法提出了反對意見。

日本外相林芳正在3月1日的新聞發布會上強調，「我們知道烏克蘭駐日本大使館正在發出這些呼籲（招募志願士兵），但無論目的如何，我們都要求人們不要前往烏克蘭」。

日本政府已將烏克蘭全境的旅行警告級別定為最高級別4級，要求人們撤離該地區。

《每日新聞》報道稱，烏克蘭駐日大使館將就是否實際派遣志願士兵與日本政府進行討論，他們可能會承擔人道主義援助和其他角色。