烏克蘭局勢｜烏國網民261港元網賣俄軍坦克　拖走戰車非天荒夜談

俄烏交戰進入第七天，一名烏克蘭居民竟拖走俄羅斯軍人的坦克車，並在烏克蘭二手車網站上販賣，一輛只要1000格里夫納，換算成港幣約261元，一名在台工作的烏克蘭人分析，就算當廢鐵賣大概也可賣12.5萬美金，此文一出，引起不少網友熱烈討論。



一名烏克蘭居民早前二手車網站上販賣一輛俄軍的坦克，一輛只要1000格里夫納。（Facebook / @烏克蘭理工男Oleksii）

一名在台工作的烏克蘭人在Facebook專頁「烏克蘭理工男Oleksii」上傳一支影片，內容為被農用拖拉機拉走的俄羅斯軍車，這是最近在Twitter上常常看到的畫面，車裏的農民在討論這拿來伐木很好用，很開心有了新的農用運輸神器，但「為甚麼坦克車會被農用拖拉機拉走？駕駛是去上廁所了嗎？」。

對此，Oleksii解釋，「這是戰術」，自從2014年俄羅斯在無預警的情況下入侵烏東後，烏克蘭發現烏俄一家親或簽署再多協議「都是騙肖」（意思是胡說八道），於是烏克蘭開始與土耳其合作研發無人機，從2月24日以來，俄羅斯開坦克車入侵到了一定的地區後，烏克蘭就開始用無人機打爆補給，他也表示，烏克蘭土地很大，克里米亞就跟台灣一樣大了，也沒有路平專案（意思是重新鋪平主要道路），等這些坦克車深入到迷路後，又餓（軍糧早已在2015年過期）又冷（約零下4度）又沒油時，把坦克停在路邊跑去找吃的也是正常的事，因此就形成了大家現在看到拖拉機拖着坦克到處跑的畫面。

烏克蘭居民拖走俄軍坦克畫面：

一名烏克蘭居民將俄軍的坦克車拿到烏克蘭二手車網站上販賣，一輛只要1000格里夫納，換算成港幣約261元，Oleksii則表示，一台坦克就算拿去拆解當廢鐵賣，大概可以賣12.5萬美金，約港幣98萬元，「可以做為重建家園的基金，謝謝俄羅斯幫補」，最後，他也感謝台灣的幫助，「有個壞鄰居的痛，世界上沒有比台灣更懂。謝謝台灣近日來的協助，讓我們不孤單」。

網友紛紛表示：

．好想買一台坦克放在院子玩

．開這個的話，停車會很麻煩

．有商店貨到付款嗎？

．有多少台買多少，店到店免運，馬上買

．加油啊！撐住

．你們辛苦了！



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