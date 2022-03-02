黑客組織「匿名者」關閉俄羅斯大批網站　俄黑客報復

俄羅斯2月24日起對烏克蘭採取軍事行動。知名黑客組織「匿名者」（Anonymous）2月28日在Twitter宣布，他們為支持烏克蘭，已在過去72小時內，關閉逾1,500個與俄羅斯和白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）有關的網站。俄羅斯黑客組織Killnet則於3月1日宣布，他們已入侵「匿名者」的網站。



「匿名者」2月28日稱，他們關閉的俄羅斯和白羅斯網站與兩國政府、官媒、主要銀行、以及企業有關。

烏克蘭：圖為2022年3月1日，烏克蘭哈爾科夫受炮擊後的受損情況。（AP）

俄羅斯國家航天公司疑遭入侵

「匿名者」的分支組織NB65於3月1日稱，他們已入侵俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）的控制中心，並已切斷該機構對間諜衛星的控制。但俄羅斯國家航天公司總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）則於3月2日在Twitter否認俄羅斯衛星已失控，他稱所有控制中心都運作正常。

The information of these scammers and petty swindlers is not true. All our space activity control centers are operating normally. https://t.co/MY0qzlLqCI — РОГОЗИН (@Rogozin) March 2, 2022

網攻充電站

俄羅斯電網股份公司（Rosseti）3月1日在Facebook指，一間烏克蘭公司入侵他們的電動車充電站的系統，令充電站無法提供服務、充電設備顯示出支持烏克蘭和反俄羅斯的字句。受影響的充電站位於俄羅斯莫斯科和聖彼得堡之間，它們的充電設備顯示「榮耀歸於烏克蘭」（GLORY TO UKRAINE）、「榮耀歸於英雄」（GLORY TO THE HEROES）、「普京是個傻瓜」（PUTIN IS A DI**HEAD）、以及「敵人去死吧」（DEATH TO THE ENEMY）等字句。

俄黑客報復

俄羅斯黑客組織Killnet於3月1日在社交媒體上宣布他們已入侵「匿名者」的網站，令網民不能瀏覽它。