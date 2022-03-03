烏克蘭｜俄烏第二輪談判3日舉行　俄羅斯：將討論停火等問題

俄羅斯代表團團長、總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）3月2日表示，俄羅斯代表團已抵達位於白羅斯布列斯特州（Brest，白羅斯西南，臨近波蘭和烏克蘭）的談判地點別洛韋日森林（Belovezhskaya Forest），準備與烏克蘭代表團進行第二輪談判。俄烏雙方在談判中將討論停火以及建立人道主義走廊問題。

梅金斯基表示，參加第二輪談判的俄羅斯代表團成員不變，烏克蘭代表團的人員已離開基輔，預計於當地時間3日上午抵達談判地點。俄軍將為烏克蘭代表團在烏境內提供安全通道，白羅斯特種部隊則將保障烏克蘭代表團在白羅斯境內安全。

梅金斯基説，在第一輪談判中，俄烏雙方提出了各自立場，俄方就立即停火提出了一些建議。雙方就部分問題達成了諒解，但對於一些原則性的問題，烏克蘭代表團需要時間請示烏克蘭領導層的意見。

不過，烏克蘭執政黨主席阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）於當地時間3月2日説，烏克蘭和俄羅斯代表團之間的談判不會在別洛韋日森林舉行，烏俄兩國確實會進行第二輪談判，但談判地點是另一個地方。

在周一的首輪俄烏談判中，俄烏各自表達了訴求。烏克蘭要求俄軍立即停火，撤離烏克蘭；俄羅斯則要求烏克蘭保持中立、「去軍事化和去納粹化」、承認俄羅斯對克里米亞的主權，承認頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國對該二州全境的主權。