烏克蘭｜次輪談判即將開始　拉夫羅夫：需制定禁止武器名單

俄羅斯與烏克蘭代表準備舉行第二輪談判。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，他們需要制定一份禁止在烏克蘭出現的武器名單，又重申烏克蘭擁有前蘇聯的核技術，對俄羅斯構成實質威脅。



拉夫羅夫在3月2日表示，莫斯科正致力烏克蘭的非軍事化，需要製定一份禁止在烏克蘭出現的武器名單，以確保特定類型的攻擊性武器，永遠不會在烏克蘭境內部署和製造。

拉夫羅夫指出，俄羅斯仍承認澤連斯基（Volodymyr Zelensky）總統是烏克蘭的領導人，並歡迎澤連斯基希望獲得安全保證這是積極的一步。

同日拉夫羅夫在另一場合警告，一旦出現第三次世界大戰，將會是一場具破壞性的核戰。拉夫羅夫又指烏克蘭仍然擁有前蘇聯的核技術，以及製造核武的方法，對俄羅斯構成真實的危險，但他未有提出具體證據。

俄羅斯與烏克蘭代表準備舉行第二輪談判。俄方表示，代表團已抵達白俄羅斯的談判地點，將與烏克蘭的代表團於當地時間3日舉行會談。雙方將在第二輪談判討論停火及建立人道主義走廊。