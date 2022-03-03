蓬佩奧訪台　蔡英文贈勳　表揚對台美關係貢獻

離任時受到中國制裁的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於3月2日抵達台灣開始訪問。



台灣總統蔡英文3日頒贈「特種大綬景星勳章」給美國前國務卿蓬佩奧，表彰他提升台美關係貢獻；她稱，蓬佩奧任內為台美關係帶來許多突破，她代表台灣人民表達最深感謝，蓬佩奧在台灣的人氣很高，希望他常常來訪。

蔡總統致詞稱，過去蓬佩奧形容台灣是民主成功的故事、可信賴的夥伴，及世界良善的力量，很高興歡迎蓬佩奧率團來訪，親身見證台灣人民的友善、熱情以及對民主自由的堅持。

她說，透過頒贈「特種大綬景星勳章」除了表彰蓬佩奧對台美關係的貢獻，她也要代表台灣人民表達最深的感謝。

蓬佩奧訪台：圖為台灣外交部提供圖片，顯示美國前國務卿蓬佩奧（右三）在台北向記者鏡頭揮手。（AP）

蓬佩奧3月2日抵達台灣，他幾乎一抵達就立即將台灣稱為一個國家，挑戰北京「一個中國」政策。

據報道，蓬佩奧在抵達機場後的簡短講話中對記者表示：「很高興來到這裏。很長一段時間以來，我一直期待着訪問台灣」。

他接着說：「我非常期待與商界人士、政府官員以及你們偉大國家各行各業的民眾會面。」

蓬佩奧訪台：圖為台灣外交部提供圖片，顯示美國前國務卿蓬佩奧抵達台北時向記者鏡頭揮手。（AP）

據悉，蓬佩奧此行將會見台灣領導人蔡英文、賴清德以及蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等政要，並接受蔡英文授予的勳章。此外，蓬佩奧還將在3月4日參加遠景基金會舉辦的活動，發表20分鐘專題演講。

在拜登（Joe Biden）政府上任之初，中國外交部於北京時間2021年1月21日深夜發布消息，宣布對蓬佩奧等28名美國特朗普（Donald Trump）政府中的高級官員實施制裁。

上述受制裁的人員及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

3月2日，中國國民黨主席朱立倫與拜登派出的訪台特使團會晤。（Facebook@中國國民黨）

值得注意的是，美國總統拜登派出的跨黨派代表團也於3月1日抵達台灣。3月2日早些時候，蔡英文會見了代表團的官員們。

中國外交部發言人汪文斌3月1日在例行記者會上表示，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞的。

汪文斌稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局和台海和平穩定。