烏克蘭局勢｜基輔多處現可疑標記　政府籲民眾協助搜尋

烏克蘭首都基輔（Kyiv）多處出現可疑的標記，市政府2月25日呼籲高樓大廈的居民檢查大廈天台是否已被人畫上標記，如他們發現標記，就應遮蓋它們。有人指這是俄羅斯軍隊留下的標記，這些地方有可能成為俄軍的空襲目標。



當地出現多種不同的可疑標記，包括紅色的十字、橙色的十字瞄準線、以及用螢光顏料畫出的標記。烏克蘭軍方2月25日也在Facebook上稱，他們發現敵人在國內不同地區畫上會發光的標記。

From a friend in Ukraine



Kyiv, this night. Their diversion groups draw marks with phosphoros paint on roofs and roads to give targets for air attacks. In the night more than 30 hits on civil infrastructure. Our pilots near Kyiv took down their carrier plane with paratroopers. pic.twitter.com/u5ns5T2XWu — DalwoodVineyard (@dalwoodwine) February 26, 2022

美國《快公司》雜誌（Fast Company）3月2日稱，暫未知這些標記是在代表真正的空襲目標，抑或僅僅是謠言，還是更陰險的恐嚇形式，但它們可能是與俄烏衝突發展有關、而且是令人擔憂的迹象。報道稱，極端組織ISIS於2014年入侵伊拉克摩蘇爾（Mosul）時，也曾用可疑的標記來恐嚇反對他們的人。