烏克蘭局勢｜基輔多處現可疑標記　政府籲民眾協助搜尋

撰文：房伊媚
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烏克蘭首都基輔（Kyiv）多處出現可疑的標記，市政府2月25日呼籲高樓大廈的居民檢查大廈天台是否已被人畫上標記，如他們發現標記，就應遮蓋它們。有人指這是俄羅斯軍隊留下的標記，這些地方有可能成為俄軍的空襲目標。

當地出現多種不同的可疑標記，包括紅色的十字、橙色的十字瞄準線、以及用螢光顏料畫出的標記。烏克蘭軍方2月25日也在Facebook上稱，他們發現敵人在國內不同地區畫上會發光的標記。

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美國《快公司》雜誌（Fast Company）3月2日稱，暫未知這些標記是在代表真正的空襲目標，抑或僅僅是謠言，還是更陰險的恐嚇形式，但它們可能是與俄烏衝突發展有關、而且是令人擔憂的迹象。報道稱，極端組織ISIS於2014年入侵伊拉克摩蘇爾（Mosul）時，也曾用可疑的標記來恐嚇反對他們的人。

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