烏克蘭局勢｜白羅斯總統曬普京「戰爭地圖」　或誤洩密下個攻打國

白羅斯（前稱「白俄羅斯」）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於週二召開安全會會議，他公然展示一幅俄羅斯入侵烏克蘭的「戰略地圖」，畫面全被電視轉播並分享在網絡上，盧卡申科恐怕已經不小心「洩漏」出普京的征服計劃，從地圖上來看俄羅斯下個可能將入侵的是摩爾多瓦（Moldova）。



《紐約郵報》報道，盧卡申科自稱是「歐洲的最後一位獨裁者」，在烏俄戰火交鋒時，他同時也是普京最親密的盟友，然而這次盧卡申科可能不小心出賣了普京，成為一名內奸者。

盧卡申科在1日於會議上站在作戰指揮地圖前，地圖上顯示了有關從烏克蘭南部到與其接壤的摩爾多瓦、羅馬尼亞的襲擊計劃……

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地圖將烏克蘭分為四個部分，其中俄羅斯已經執行了粉色標示出的攻擊路線，此外，另還有一條計劃從烏克蘭敖德薩港進入，沿着聶斯特河岸（Transnistria）對摩爾多瓦進行的攻擊路線。而美國和加拿大的插圖也詭異出現在東歐的巨大地圖上，不過北美部分並沒有特別作出標示。

盧卡申科的這份戰爭地圖讓人了解到，白羅斯已經有計劃要向烏克蘭部署自己的軍隊，以支援俄羅斯繼續入侵，報道稱，由於俄羅斯始終未能獲得決定性的勝利，因此普京也讓攻擊行動變得更加殘暴。

烏克蘭軍事情報部就曾在今年初警告，俄羅斯正計劃在摩爾多瓦執行「假旗行動」，以此為藉口對親俄分裂份子控制的聶斯特河延岸進行軍事干預。

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