烏克蘭｜面值超過盧布　烏克蘭宣佈接受狗狗幣捐款

宣佈接受比特幣（BTH）、以太幣（ETH）捐款後，烏克蘭正擴大其接受捐贈的加密貨幣範圍，烏克蘭副總理費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 當地時間3月2日在社交媒體上表示，他們已經將加密貨幣「狗狗幣」（DOGE）列入可捐贈名單。

費多羅夫在Twitter上表示，政府現在接受狗狗幣捐款，並呼籲「狗狗幣」的聯合創始人——美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）表態支持烏克蘭。

@dogecoin exceeded Russian ruble in value. We start to accept donations in meme coin. Now even meme can support our army and save lives from Russian invaders. $DOGE owners of the world, @elonmusk, @BillyM2k, let's do it. Official $DOGE wallet: DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

狗狗幣是由特斯拉CEO馬斯克和Mark Cuban支持的MEME幣。

目前，狗狗幣的價值已經超過了俄羅斯盧布。狗狗幣3月3日的交易價為0.1316美元，而俄羅斯盧布則不到1美分，報0.008。

烏克蘭官員正在加大籌集加密貨幣捐款的力度，公布了官方Twitter賬號和費多羅夫的賬户，迄今已經籌集了超過500萬美元的各種加密貨幣，其中包括「比特幣」和「以太幣」等。