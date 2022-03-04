俄烏第二輪談判細節：烏方令俄方等待整晚　着非正式服裝出席

當地時間3月3日下午，俄烏第二輪談判在白羅斯開始進行。此前雙方皆同意舉行談判，但在時間及地點方面有些許分歧。

截至當地時間3月2日，所傳出的相關消息都是談判將在2日晚舉行，俄羅斯代表團亦於2日抵達談判地點等待，唯獨烏克蘭方面直到當地時間2日晚才公開確認出席，談判時間亦於彼時確定為3月3日上午。

俄羅斯代表團團長、總統助理梅丁斯基（Vladimir Medinsky）3月2日晚表示，俄方代表團已抵達位於白羅斯布列斯特州（Brest，白羅斯西南，臨近波蘭和烏克蘭）的談判地點別洛韋日森林（Białowieża Forest）等待烏克蘭代表團。

不過，烏克蘭執政黨主席阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）曾一度於2日表示，烏俄兩國確實會進行第二輪談判，但不會在別洛韋日森林舉行，而是在另一個地方。

及至當地時間3月3日午後時間，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）向記者稱「我們代表團昨晚就在那裏......預計他們早上會來，老實說，現在仍在等待，正如你知道，談判未開始。烏克蘭談判代表顯然不著急，讓我們希望他們今天會到那裏」。

一個多小時之後，烏克蘭方面表示代表團已出發，計劃在2小時內開始與俄羅斯談判。

大約在當地時間3月3日下午5時左右，據央視新聞報道，烏克蘭談判代表乘直升機抵達別洛韋日森林。不久後俄烏雙方皆確認談判開始。

烏克蘭總統辦公室同日發佈一段視頻顯示，烏克蘭代表團穿着非正式服裝，在走進會議室後，與身着正裝的俄羅斯代表握手後開始對談。

烏克蘭局勢：圖為3月1日，尼古拉耶夫（Nikolaev）一名男子走在超市內，身旁是幾乎清空的貨架。尼古拉耶夫位於烏克蘭南部的南布格河沿岸，它是尼古拉耶夫州的行政中心。（AP）

俄烏雙方於2月28日在白羅斯戈梅爾（Gomel）舉行了首輪談判。自那之後的數日間，以美歐及其盟國加大了對俄羅斯的制裁，為烏克蘭提供了軍備；俄羅斯軍方則在烏克蘭南部取得了重大進展，進一步切斷了烏克蘭通往黑海和亞速海的通道。

兩國未在首輪談判中達成共識。烏克蘭彼時主要訴求為立刻停火以及侵烏俄軍撤離，俄羅斯彼時主要訴求為烏克蘭承諾中立地位、「去軍事化和去納粹化」、承認俄羅斯對克里米亞主權、承認頓涅茨克（Donetsk）人民共和國和盧甘斯克（Luhansk）人民共和國對頓涅茨克和盧甘斯克全境的主權（自2014年以來，該兩個實際獨立的政府僅控制該二州不到一半的領土）。

據烏克蘭方面表示，第二輪談判將討論建立人道主義走廊的問題，計劃在新一輪談判中和俄羅斯就建立若干人道主義走廊達成一致。俄羅斯方面表示，俄方重點談判關切為軍事技術、國際人道主義和政治安排。