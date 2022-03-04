烏克蘭｜澤連斯基喊話普京面談：「我又不咬人，你有什麼好怕？」

當地時間3月3日周四，烏克蘭總理澤連斯基（Volodymyr Zelensky）召開新聞發佈會，一面諷刺俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），一面呼籲西方提供更多空軍或軍力支持。



在發佈會期間，澤連斯基表示，俄羅斯和烏克蘭進行第三輪談判的可能性似乎並不高，但強調了談判的必要性，並補充說「任何言語都比槍擊更重要」。

在呼籲普京與自己面對面對談時，澤連斯基以諷刺語調調侃，「與我相坐而談，只要不是相隔30米開外就好」（普京最近與外國領導人會面時所使用的一張長桌遭到網民熱議），「我又不咬人。你有什麼好怕？」

澤連斯基同時也敦促西方向烏克蘭提供更強有力的軍事援助。

他表示，世界對烏克蘭提供支持的速度太慢了，並敦促西方領導人在烏克蘭上空實施「禁飛區」，以拒絕俄羅斯戰機進入。澤連斯基繼續指責說，如果北約仍不願意對烏克蘭領空劃定「禁飛區」，至少應該向基輔提供戰機，「如果你沒有關閉天空的力量，那就給我戰機！」「如果烏克蘭不再，下一個就是拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞！」

近幾日，普京與法國總統馬克龍2月7日在莫斯科會晤時，相隔長桌而坐的照片引發網絡熱議。（美聯社）

「禁飛區」主要有兩種形式。一種是主權國家在特殊情況下、於特殊時段對自己的領空劃定空域，採取限制飛行的管制措施；另一種是在發生衝突的情況下，某個或某些國家或組織，對衝突地域劃定特殊「禁飛區」，限制衝突相關方的飛行器在「禁飛區」飛行——只有在聯合國等國際組織授權的前提下，建立這種禁飛區才具有合法性。

禁飛區劃定之後，需要空軍或防空力量的落實才能有效。因此，禁飛區在過去多數發生在空軍實力懸殊背景下，例如1990年代波斯灣戰爭後，英美等國曾向伊拉克的北端和南端實施禁飛區；1993至1995年，北約也曾在波斯尼亞與黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）實施禁飛區；2011年，同類情況也在利比亞發生過。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄軍長期掌控控空權。為避免北約與俄軍爆發直接衝突，美國和北約屢次拒絕烏方相關請求。