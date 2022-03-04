烏克蘭扎波羅熱核電站遭俄軍炮擊　若爆炸會是切爾諾貝爾的十倍

當地時間3月4日凌晨，歐洲最大核電站、位於烏克蘭扎波羅熱州扎波羅熱（Zaporizhzhia）的核電站遭俄羅斯軍隊炮擊後起火。外長庫列巴警告，若發生爆炸將會是切爾諾貝爾核電災難的十倍。
據英媒報道，烏克蘭扎波羅熱核電站附近城市埃涅爾戈達爾（Energodar）市長，奧爾洛夫（Dmytro Orlov）表示扎波羅熱核電站遭受俄軍攻擊，正在起火的消息。
奧爾洛夫指消防員目前無法前往核電站，並在Facebook上以強烈語氣要求俄軍立即停火，警告世界最大危機將會發生。
扎波羅熱位於烏克蘭東南部，是亞速海北岸港口城市，鄰近的扎波羅熱核電站是歐洲最大的核電廠。
扎波羅熱核電廠發言人圖茲（Andriy Tuz）在視頻中說：「我們要求他們（俄軍）立即停止重型武器攻擊，歐洲最大的核電站面臨着真正的核威脅。」
烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）證實，俄羅斯軍隊「從四面八方」向其開火後，核電站正發生火災，庫列巴警告一旦核電廠爆炸，將會是切爾諾貝爾核電廠災難的十倍。
切爾諾貝利核電站在1986年發生意外，至今被認為是歷史上最嚴重的核災難。
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