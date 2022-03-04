烏克蘭扎波羅熱核電站附近起火　烏外長：若爆炸是切爾諾貝爾十倍

當地時間3月4日凌晨，歐洲最大核電站、位於烏克蘭扎波羅熱州扎波羅熱（Zaporizhzhia）的核電站遭炮擊後起火。外長庫列巴警告，若發生爆炸將會是切爾諾貝爾核電災難的十倍。



據英媒報道，烏克蘭扎波羅熱核電站附近城市埃涅爾戈達爾（Energodar）市長，奧爾洛夫（Dmytro Orlov）表示俄烏軍隊正在扎波羅熱核電站附近交戰，聲稱核電站正在起火。奧爾洛夫指消防員目前無法前往核電站，並在Facebook上以強烈語氣要求俄軍立即停火，警告世界最大危機將會發生。

扎波羅熱位於烏克蘭東南部，是亞速海北岸港口城市，鄰近的扎波羅熱核電站是歐洲最大的核電廠。

扎波羅熱核電廠發言人圖茲（Andriy Tuz）在影片中說：「我們要求他們（俄軍）立即停止重型武器攻擊，歐洲最大的核電站面臨着真正的核威脅。」烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）聲稱，俄羅斯軍隊「從四面八方」向其開火後，核電站正發生火災，庫列巴警告一旦核電廠爆炸，將會是切爾諾貝爾核電廠災難的十倍——切爾諾貝利核電站在1986年發生意外，至今被認為是歷史上最嚴重的核災難。

國際原子能機構（IAEA）4日發佈消息，烏克蘭方面向該組織通報，扎波羅熱核電站的輻射沒有變化。

據路透報道，烏克蘭緊急情況部4日發佈消息稱，扎波羅熱核電站並未發生火災，起火建築是位於核電站附近的一處演習訓練設施。4日稍晚，烏克蘭緊急情況部表示，扎波羅熱核電站附近的大火已被撲滅，暫無人員傷亡報告。