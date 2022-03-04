美國對8名普京親信及其家人制裁　還考慮制裁印度

美國白宮方面3月3日發表聲明稱，將對8名與俄羅斯總統普京關係密切的人士及家人實施制裁。此外，鑑於印度與俄羅斯的軍事裝備交易密切，美國政府正在權衡是否對印度實施制裁。



美國白宮宣布對8名普京親信及其家人實施制裁

據中國央視新聞，美國白宮方面稱，將對8名與普京關係密切的人士及家人實施制裁，制裁內容包括切斷其與美國金融體系的聯繫、凍結在美資產、禁用資產等。美國司法部和財政部同時將考慮分享情報和證據，以支持刑事起訴和扣押資產。

白宮還表示，財政部將制裁7個俄羅斯實體和26名在俄羅斯和烏克蘭的個人，美國務院當日也宣佈簽證限制新令，對19名俄羅斯寡頭及其47名家庭成員和親密夥伴實施簽證限制。

美助理國務卿：美政府正在考慮對印度實施制裁

鑑於印度與俄羅斯的軍事裝備交易密切，美國政府正在權衡是否對印度實施制裁。

負責南亞事務的美國助理國務卿唐納德·盧在3月3日的聽證會上表示，美國政府正在權衡印度與俄羅斯密切的軍事關係對美國造成安全威脅的程度，並考慮是否根據《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）實施相關制裁。

《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）由特朗普執政政府於2017年推出，內容包括制裁與俄羅斯國防或情報部門有關的交易。