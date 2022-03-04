烏克蘭局勢｜IKEA暫停俄羅斯業務　群眾趕關店前爆買　門市打蛇餅

俄羅斯揮軍烏克蘭，當地局勢急速升溫後，多間國際企業暫停在俄羅斯的業務，包括最新在3月3日公布消息的宜家家居（IKEA）。不少俄羅斯民眾3日趕在宜家門市關店前湧入掃貨，現場大排長龍。



宜家在俄羅斯共有17間門市，據《每日郵報》報道，在停業消息傳出後，宜家在莫斯科、聖彼德堡、鄂木斯克（Omsk）、新西伯利亞（Novosibirsk）的門店都聚滿人群，顧客趕在關店前「臨別購物」。

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Толпы новосибирцев нагрянули в ИКЕА в последний день работы магазинаhttps://t.co/g2Dpl0Xxdt



В магазине собралось под 2 тысячи человек pic.twitter.com/VvJ0tjv1kg — НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) March 3, 2022

據宜家家居在3日的聲明指，戰爭已對人類產生巨大影響，導致供應鏈和貿易情況嚴重中斷，宜家決定暫停在俄羅斯的業務，也會暫時中止在俄羅斯與白羅斯的進出口。

宜家自2000年起發展在俄羅斯業務，聲明稱，預計這些措施會影響1.5萬名員工，公司將向他們提供支援。

自俄羅斯對烏克蘭作出軍事行動後，多間國際企業中斷俄羅斯業務，H&M、Nike等也已經宣布暫停在俄羅斯的銷售業務。