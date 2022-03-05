普京：烏克蘭激進分子向中國學生開火　不讓他們離開作戰區

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月4日表示，烏克蘭的新納粹分子劫持了包括學生在內的千名外國人，不讓他們離開作戰地區。

據俄羅斯衛星通訊社3月4日報道，普京說「數百名外國人試圖離開作戰地區，但他們不被允許這樣做，他們實際上是被扣為人質，拖延時間；或者他們被提議通過利沃夫（Lviv，烏克蘭西部主要城市）撤離到波蘭，也就是要穿過整個作戰地區，使他們處於危險之中。新納粹分子還向試圖離開哈爾科夫的中國學生開火，他們中有兩人受傷」。

俄羅斯國防部消息稱，烏克蘭納粹分子在哈爾科夫向一批試圖進入俄羅斯的中國公民開槍，2人重傷，「在哈爾科夫，一群中國公民在試圖自行進入俄羅斯領土時遭烏克蘭納粹分子開槍射擊，兩人受重傷」。

同日，據烏克蘭媒體Obozrevatel，俄軍朝哈爾科夫文化學院（Kharkiv State Academy of Culture）宿舍開火，造成13人死亡，包括4名中國留學生和一名印度留學生。其中已確認姓名的死者包括兩名中國留學生Jin Tianhao與Li Zhi、醫藥大學的印度留學生Navin Shekharapa Gyanagudar以及兩名烏克蘭學生Oleg Teplovy與Yegor Lundik。

後《環球時報》求證中國駐烏克蘭大使館，使館指消息不屬實。《環球時報》也向哈爾科夫文化學院核實，該學校稱沒有這兩名中國留學生，且校舍也並未被炸毀，炮彈落地點在學校附近。使館工作人員向《環球時報》表示，截至目前，使館了解到的在俄烏沖突中受傷的中國公民只有一位，是在乘車從基輔去利沃夫的路上遭遇兩軍交戰中彈。目前該中國公民已得到救治，無生命危險，使館正設法助其返回國內。