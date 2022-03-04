烏克蘭局勢｜大學遭炸烏媒指4中國學生亡　環時引使館：消息不實

據烏克蘭媒體Obozrevatel報道，俄軍朝哈爾科夫文化學院（Kharkov State Academy of Culture）宿舍開火，造成13人死亡，其中包括4名中國留學生和一名印度留學生。



官媒《環球時報》求證中國駐烏克蘭大使館，中使館指消息不屬實。《環球時報》也向哈爾科夫文化學院核實，該學校稱沒有這兩名中國留學生，且校舍也並未被炸毀，炮彈落地點在學校附近。



烏克蘭媒體Obozrevatel此前報道，位於烏克蘭北境的哈爾科夫（Kharkiv）戰況激烈，哈爾科夫文化學院3月3日晚間遭俄軍轟炸，13人死亡，其中包括4名中國留學生。已確認姓名的死者，包括兩名中國留學生 Jin Tianhao與 Li Zhi、醫藥大學的印度留學生 Navin Shekharapa Gyanagudar以及兩名烏克蘭學生 Oleg Teplovy與 Yegor Lundik。



《環球時報》隨後向中國駐烏大使館查證，一名使館工作人員向記者透露，截至目前，使館了解到的在俄烏沖突中受傷的中國公民只有一位，是在乘車從基輔去利沃夫的路上遭遇兩軍交戰中彈。目前該中國公民已得到救治，無生命危險，中國駐烏使館正在設法幫助其返回國內。





此外，《環球時報》記者也向哈爾科夫文化學院核實，該學校強調沒有這兩名中國留學生，且校舍也未被炸毀，炮彈落地點在學校附近。

哈爾科夫戰況激烈。3月1日，烏克蘭哈爾科夫發生砲擊事件後，烏克蘭緊急服務人員正在查看中央廣場的市政廳大樓。（AP）

《環球網》在3月4日晚間引述中國駐烏使館消息，中使館稱，經多方面瞭解，目前沒有這方面的情況發生。

中使館提到，中國在烏克蘭留學生體量大，有約2,700人。撤離條件復雜，時間窗口很短。「我們做出了艱苦的努力，整體撤離工作有效安全。烏方為我在哈爾科夫的留學生開通專列，為解救被困在戰火之中的中國留學生發揮了很好的作用。使館將繼續全力撤離其他還在烏的學生」。

此外，對於上述報道稱，在3日的炮擊中有一名印度留學生死亡。據印度媒體報道，這位名為Naveen Shekharappa Gyanagudar的印度留學生死於3月1日，他在出門採購食物時遭遇導彈襲擊身亡。