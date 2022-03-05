烏克蘭局勢｜普京稱願與基輔對話　須滿足俄羅斯四大要求

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）再就烏克蘭局勢做重大表態，稱願意與烏克蘭對話，但前提是滿足俄羅斯四大要求。



俄羅斯總統普京3月4日與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通電話，雙方就烏克蘭局勢發展交換了意見。

克里姆林宮表示，這次通話是由德國方面發起的。

據克里姆林宮消息，普京闡述了俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動的原則做法，並詳細解釋了其目標和任務，並指出這些目標和任務一定會得到落實。

普京表示，8年來，西方對烏克蘭針對頓巴斯地區居民實施的種族滅絕視而不見，造成約1.4萬人死亡，其中包括數千名兒童。在這次特別行動中，俄軍正在採取一切可能的措施來挽救平民的生命，所謂炮擊基輔和其他大城市的訊息是嚴重的宣傳造假。

2022年3月3日，在烏克蘭切爾尼吉夫（Chernigiv），消防員正在撲滅俄羅斯空襲後受損市中心的大火。（AP）

普京稱，主要危險來自烏克蘭的「新納粹軍事組織」，他們使用恐怖手段犯下無數罪行，在居民區放置攻擊武器，並躲在平民身後。基輔官方並未兑現制止這種野蠻行徑的承諾，最近幾天此類事件一直在增加。此外，來自第三國的僱傭軍也出現在烏克蘭。

普京表示，俄羅斯願意與烏克蘭方面以及所有希望烏克蘭和平的人進行對話，但前提是滿足俄羅斯的所有要求。

普京指出，這些要求包括確保烏克蘭中立和無核地位，「去軍事化」和「去納粹化」，承認俄羅斯對克里米亞的主權，以及頓涅茨克和盧甘斯克的主權和邊界。

據德國之聲報道，德國政府發言人Steffen Hebestreit在一份聲明中稱，朔爾茨在長達一個小時的電話中「呼籲俄羅斯領導人立即停止一切敵對行動，允許人道主義救援進入被圍困地區。」

2022年3月3日，在烏克蘭首都基輔，消防人員正在撲滅被炮彈擊中的後勤中心的大火。（AP）

根據德國政府發布的聲明，普京告訴朔爾茨，俄羅斯和烏克蘭代表的第三輪會談將於本周末舉行。

與此同時，克里姆林宮表示，普京告訴朔爾茨，他希望烏克蘭在計劃的第三輪會談中採取「合理和建設性」的立場。

據中國官媒央視報道，當地時間3月4日，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克表示，第三輪俄烏會談將於5日或6日舉行。目前雙方就此保持着溝通。

據悉，第三輪談判地點仍在白羅斯。