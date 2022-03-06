烏克蘭｜Visa、Mastercard宣佈中止在俄羅斯業務

據霍士財經網（Fox Business）3月5日報道，總部位於美國的Visa和Mastercard支付系統當日宣佈，它們將暫停在俄羅斯的業務，並打算與該國的客戶和合作夥伴協力於未來數日內停止交易。

不到一周前，這些公司表示，他們已禁止多家俄羅斯金融機構進入其網絡，以遵守美國為應對俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁。

根據Visa聲明，使用在俄羅斯發行的Visa卡發起的所有交易，將不再於俄羅斯國外被受理；而一旦所需流程完成，在俄羅斯境外發行的Visa卡也將不能再於俄羅斯國內使用。

Visa董事長兼首席執行官凱利（Al Kelly）在聲明中說「在俄羅斯無端入侵烏克蘭以及我們目睹的不可接受的事件之後，我們被迫採取行動」，「我們很遺憾這將對我們尊貴的同事以及我們在俄羅斯服務的客戶、合作夥伴、商家和持卡人產生影響」。

不久之後，Mastercard（萬事達）也做出類似決定。據Mastercard稱，他們的網絡將不再接受所有由俄羅斯銀行發行的卡，俄羅斯企業或自動取款機也將不再接受在俄羅斯境外發行的Mastercard信用卡。

發表了類似的聲明，稱「註意到當前衝突的前所未有的性質和不確定的經濟環境，我們決定暫停我們在俄羅斯的網絡服務」，「這一決定延續了我們最近根據全球監管機構要求，阻止多家金融機構進入Mastercard支付網絡的行動」。