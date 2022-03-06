中國大使接受伊朗媒體書面訪問　回應中伊中美關係及烏克蘭危機

中國駐伊朗大使館網站發布消息稱，3月6日，伊朗大學生通訊社發表對駐伊朗大使常華的書面採訪。常大使就中伊關係、伊核問題、阿富汗問題、中美關係、烏克蘭危機等回答了記者提問。主要內容如下：

問：你如何評價中伊雙邊關係？中伊合作計劃現處於什麼階段？目前採取了什麼落實措施？疫情期間，中國向伊方提供了大量援助和疫苗。下階段如何推進聯合生產疫苗？中方對伊疫苗援助的規模如何？中伊兩國的軍事合作處於什麼水平？



答：中伊是全面戰略夥伴，兩國傳統友誼深厚。在兩國元首引領下，近年來中伊關係取得長足發展，雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，各領域務實合作取得積極成果。

今年伊始，阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）外長成功訪華。王毅國務委員兼外長與其舉行深入會談，雙方共同宣布啟動兩國全面合作計劃落實工作，一致同意加強能源、基礎設施、產能、科技、醫療衛生合作，拓展農漁業、網絡安全、三方合作，深化教育、電影、人才培訓等人文交流，打造更多實實在在的合作成果。

面對新冠肺炎疫情，兩國同舟共濟、守望相助。中國人民全力抗擊疫情時，得到伊朗人民暖心支持。疫情在伊朗蔓延後，中方克服重重困難，全力向伊方提供醫療物資和疫苗。中伊抗疫合作取得積極成效，共同譜寫了團結抗疫的佳話。

中國主張總體國家安全觀，努力維護世界和平穩定。今年1月，中伊俄三方在阿曼灣海域舉行海上聯合演習，深化了中伊俄三國海軍之間的交流合作，展示了三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建「海洋命運共同體」的良好意願和能力。

問：中方始終在伊核問題上支持伊。伊新一屆政府上台後重啟談判，中國在談判中做了哪些工作？對推動談判獲得結果有何建議？美國是否會對中方在這一領域的立場和政策進行干涉？中方將會做出什麼反應？



答：中方始終秉持客觀公正立場，建設性參與伊核問題相關談判，在難點問題上積極斡旋，推動各方尋求解決方案。我們將繼續同有關各方一道，推進全面協議恢復履約談判進程，同時堅定維護自身正當合法權益。中方將繼續從維護伊核全面協議、維護多邊主義和全球防擴散體系角度出發，與各方共同推動協議及早達成。

當前，談判已進入衝刺階段。同時談判愈是到了最後，各方愈要保持定力，充分重視遺留問題的解決，相互顯示靈活，尋求合理解決方案，作出政治決斷，推動談判圓滿收官。中方將繼續主持公道，堅定推進伊核問題政治外交解決進程。作為伊核危機的始作俑者，美方理應進一步採取積極舉措，早日解決所有遺留問題。

伊朗核談判：圖為2021年，奧地利維也納舉行《聯合全面行動計劃》（簡稱：伊朗核協議）伊朗核談判的酒店門口。（Getty）

問：當前美國制裁對中伊疫苗運輸和其他領域合作有何影響？



答：中方一貫認為制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，堅決反對任何非法單邊制裁。單邊制裁和霸凌行徑不得人心，也注定不會持久。

美國出於霸權主義和單邊主義，動輒對他國揮舞制裁大棒，在過去20年裏美國實施的制裁數量增長了10倍，美國上一屆總統任期內實施的制裁高達3800項。美方非法制裁給相關國家經濟和民生造成嚴重困難，也給中伊務實合作造成了困難和障礙。但中方始終以實際行動堅定維護與伊經貿、能源等領域的正當合作，並推動國際社會保障伊方正當的經濟紅利。

阿富汗局勢：圖為2月15日，示威者在阿富汗首都喀布爾街頭焚燒印有美國總統拜登肖像的標語牌。（AP）

問：中方對塔利班控制阿富汗有何看法？是否有同塔利班開展合作並正式承認其政權的計劃？下一屆阿富汗問題鄰國外長會將在北京舉行，中國對解決阿富汗問題有何計劃或建議？



答：當前，阿富汗處在由亂及治的關鍵時期，阿富汗人民自身的前途命運正掌握在自己手中，同時也面臨人道、經濟、反恐、治理等多重挑戰。克服這些困難，需要國際社會更多理解支持，並共同作出以下努力：

第一，濟民生。當前阿富汗突出問題依然是人道危機。中方已向阿富汗提供價值近3億元人民幣的人道援助，包括糧食、醫藥、疫苗、越冬物資等，我們還將根據阿人民需求繼續追加援助。中方將大力支持阿富汗提升自主發展能力。去年阿富汗上千噸松子暢銷中國傳為佳話。中方今後將進口更多阿優質農產品，幫助阿民眾創收增收。從長遠看，我們還願同阿富汗加強治國理政經驗交流和互聯互通建設。

第二，促接觸。要繼續推進同阿富汗各方的理性交往對話。阿富汗形勢劇變以來，中方同阿富汗有關方面保持接觸，積極推動國際協調，幫助阿富汗維穩防亂。中方將堅持面向全體阿人民的友好政策，尊重阿主權、獨立、領土完整，不干涉阿內政。現在愈來愈多的國家以不同形式同阿臨時政府開展接觸，這是好的趨向。國際社會應該在落實「阿人主導、阿人所有」原則基礎上，以平等尊重、理性務實態度，同阿方進一步加強接觸，引導阿富汗逐步走上良政善治之路。

第三，聚合力。要以人類命運與共、同舟共濟的精神，增進涉及阿富汗的多邊和地區協調。各方要維護聯合國主渠道地位，推動各類涉阿富汗多邊機制發揮作用。要關注阿富汗境內涉恐動向，推動國際社會群策群力，構建反恐統一戰線，摒棄雙重標準，絕不能讓阿富汗再度成為恐怖主義的滋生地、庇護所和擴散源。中方將努力凝聚支持阿和平重建的國際合力，與地區國家密切合作，繼續辦好阿富汗鄰國外長會，為阿富汗實現長治久安作出鄰國貢獻。

2022年3月1日，美國拜登總統的首次發表國情咨文講話。站在他後方的是副總統賀錦麗（後方左）與眾院議長佩洛西（後方右）。（AP）

問：美國新政府上台後，一定程度上摒棄了特朗普時期的政策。其對華政策和戰略是否有變化？



答：當前，中美關係正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰。去年11月，習近平主席同拜登總統舉行視像會晤，提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，明確了中美關係未來走向的框架。拜登總統予以積極回應。中方敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道將兩國元首共識以及拜登總統表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。

我們要求美方堅持一中原則，恪守對中國作出的政治承諾，停止縱容支持「台獨」行徑，停止策劃「以台制華」的圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，維護中美關係大局。

我們要求美方堅持相互尊重，把握中美關係正確方向。美國應當尊重中國的發展道路，放下圍堵遏制中國的執念。

我們要求美方堅持合作共贏，促進中美各自發展繁榮。美方應該為建設開放型世界經濟作出表率，帶頭遵守國際經貿規則，為包括中國在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的市場環境。

我們要求美方堅持大國責任，為世界提供更多公共產品。中國過去現在今後都不會謀求任何霸權，美方也應該這麼做。美國應該停止在地區搞陣營對立、封閉排他的小圈子。

烏克蘭局勢：2022年3月5日一名幼童隨家人逃走時，在一座被俄羅斯空襲摧毀的橋樑下臨時小路，看着一名烏克蘭軍人幫助人們越過伊爾平河。逃難的人都是伊爾平鎮居民。伊爾平位於首都基輔市郊。（AP）

問：中國對烏克蘭危機的立場是什麼？



答：近日，王毅國務委員兼外長闡述了中方對當前烏克蘭危機的五點立場。

第一，中方主張尊重和保障各國的主權和領土完整，切實遵守聯合國憲章宗旨和原則。這一立場是一貫的，也是明確的，在烏克蘭問題上同樣適用。

二是中方倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。認為一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。冷戰思維應當徹底摒棄。各國的合理安全關切應予尊重。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。

第三，中方一直關注烏克蘭問題的演變，目前的局勢是我們不願看到的。當務之急是各方保持必要克制，避免烏克蘭現地事態繼續惡化甚至走向失控。平民的生命財產安全應當得到有效保障，尤其要防止出現大規模人道主義危機。

第四，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力。中方歡迎俄羅斯和烏克蘭盡快舉行直接對話談判。烏克蘭問題的演變有着複雜歷史經緯。烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應淪為大國對抗的前沿。中方也支持歐方與俄羅斯就歐洲安全問題進行平等對話，秉持安全不可分割理念，最終形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

第五，中方認為聯合國安理會應當為解決烏克蘭問題發揮建設性作用，要以地區和平穩定為重，以各國普遍安全為重。安理會採取的行動應當給緊張局勢降溫而不是火上澆油，應當有利於推動外交解決而不是使局勢進一步升級。鑒此，中方歷來不贊成安理會決議動輒引用授權動武和制裁的第七章。

中國作為安理會常任理事國和負責任大國，始終忠實履行自身國際義務，為維護世界和平穩定發揮建設性作用。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國。我們從未侵略他國、從不搞代理人戰爭、從不尋求勢力範圍、從不參與軍事集團對抗。中國堅持走和平發展道路，致力於構建人類命運共同體。我們將繼續堅定反對一切霸權強權，堅定維護廣大發展中國家特別是中小國家的正當合法權益。