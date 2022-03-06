中國大使接受伊朗媒體書面訪問　回應中伊中美關係及烏克蘭危機

中國駐伊朗大使館網站發布消息稱，3月6日，伊朗大學生通訊社發表對駐伊朗大使常華的書面採訪。常大使就中伊關係、伊核問題、阿富汗問題、中美關係、烏克蘭危機等回答了記者提問。主要內容如下：
問：你如何評價中伊雙邊關係？中伊合作計劃現處於什麼階段？目前採取了什麼落實措施？疫情期間，中國向伊方提供了大量援助和疫苗。下階段如何推進聯合生產疫苗？中方對伊疫苗援助的規模如何？中伊兩國的軍事合作處於什麼水平？
答：中伊是全面戰略夥伴，兩國傳統友誼深厚。在兩國元首引領下，近年來中伊關係取得長足發展，雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，各領域務實合作取得積極成果。
今年伊始，阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）外長成功訪華。王毅國務委員兼外長與其舉行深入會談，雙方共同宣布啟動兩國全面合作計劃落實工作，一致同意加強能源、基礎設施、產能、科技、醫療衛生合作，拓展農漁業、網絡安全、三方合作，深化教育、電影、人才培訓等人文交流，打造更多實實在在的合作成果。
面對新冠肺炎疫情，兩國同舟共濟、守望相助。中國人民全力抗擊疫情時，得到伊朗人民暖心支持。疫情在伊朗蔓延後，中方克服重重困難，全力向伊方提供醫療物資和疫苗。中伊抗疫合作取得積極成效，共同譜寫了團結抗疫的佳話。
中國主張總體國家安全觀，努力維護世界和平穩定。今年1月，中伊俄三方在阿曼灣海域舉行海上聯合演習，深化了中伊俄三國海軍之間的交流合作，展示了三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建「海洋命運共同體」的良好意願和能力。
問：中方始終在伊核問題上支持伊。伊新一屆政府上台後重啟談判，中國在談判中做了哪些工作？對推動談判獲得結果有何建議？美國是否會對中方在這一領域的立場和政策進行干涉？中方將會做出什麼反應？
答：中方始終秉持客觀公正立場，建設性參與伊核問題相關談判，在難點問題上積極斡旋，推動各方尋求解決方案。我們將繼續同有關各方一道，推進全面協議恢復履約談判進程，同時堅定維護自身正當合法權益。中方將繼續從維護伊核全面協議、維護多邊主義和全球防擴散體系角度出發，與各方共同推動協議及早達成。
當前，談判已進入衝刺階段。同時談判愈是到了最後，各方愈要保持定力，充分重視遺留問題的解決，相互顯示靈活，尋求合理解決方案，作出政治決斷，推動談判圓滿收官。中方將繼續主持公道，堅定推進伊核問題政治外交解決進程。作為伊核危機的始作俑者，美方理應進一步採取積極舉措，早日解決所有遺留問題。
問：當前美國制裁對中伊疫苗運輸和其他領域合作有何影響？
答：中方一貫認為制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，堅決反對任何非法單邊制裁。單邊制裁和霸凌行徑不得人心，也注定不會持久。
美國出於霸權主義和單邊主義，動輒對他國揮舞制裁大棒，在過去20年裏美國實施的制裁數量增長了10倍，美國上一屆總統任期內實施的制裁高達3800項。美方非法制裁給相關國家經濟和民生造成嚴重困難，也給中伊務實合作造成了困難和障礙。但中方始終以實際行動堅定維護與伊經貿、能源等領域的正當合作，並推動國際社會保障伊方正當的經濟紅利。
問：中方對塔利班控制阿富汗有何看法？是否有同塔利班開展合作並正式承認其政權的計劃？下一屆阿富汗問題鄰國外長會將在北京舉行，中國對解決阿富汗問題有何計劃或建議？
答：當前，阿富汗處在由亂及治的關鍵時期，阿富汗人民自身的前途命運正掌握在自己手中，同時也面臨人道、經濟、反恐、治理等多重挑戰。克服這些困難，需要國際社會更多理解支持，並共同作出以下努力：
第一，濟民生。當前阿富汗突出問題依然是人道危機。中方已向阿富汗提供價值近3億元人民幣的人道援助，包括糧食、醫藥、疫苗、越冬物資等，我們還將根據阿人民需求繼續追加援助。中方將大力支持阿富汗提升自主發展能力。去年阿富汗上千噸松子暢銷中國傳為佳話。中方今後將進口更多阿優質農產品，幫助阿民眾創收增收。從長遠看，我們還願同阿富汗加強治國理政經驗交流和互聯互通建設。
第二，促接觸。要繼續推進同阿富汗各方的理性交往對話。阿富汗形勢劇變以來，中方同阿富汗有關方面保持接觸，積極推動國際協調，幫助阿富汗維穩防亂。中方將堅持面向全體阿人民的友好政策，尊重阿主權、獨立、領土完整，不干涉阿內政。現在愈來愈多的國家以不同形式同阿臨時政府開展接觸，這是好的趨向。國際社會應該在落實「阿人主導、阿人所有」原則基礎上，以平等尊重、理性務實態度，同阿方進一步加強接觸，引導阿富汗逐步走上良政善治之路。
第三，聚合力。要以人類命運與共、同舟共濟的精神，增進涉及阿富汗的多邊和地區協調。各方要維護聯合國主渠道地位，推動各類涉阿富汗多邊機制發揮作用。要關注阿富汗境內涉恐動向，推動國際社會群策群力，構建反恐統一戰線，摒棄雙重標準，絕不能讓阿富汗再度成為恐怖主義的滋生地、庇護所和擴散源。中方將努力凝聚支持阿和平重建的國際合力，與地區國家密切合作，繼續辦好阿富汗鄰國外長會，為阿富汗實現長治久安作出鄰國貢獻。
問：美國新政府上台後，一定程度上摒棄了特朗普時期的政策。其對華政策和戰略是否有變化？
答：當前，中美關係正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰。去年11月，習近平主席同拜登總統舉行視像會晤，提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，明確了中美關係未來走向的框架。拜登總統予以積極回應。中方敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道將兩國元首共識以及拜登總統表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。
我們要求美方堅持一中原則，恪守對中國作出的政治承諾，停止縱容支持「台獨」行徑，停止策劃「以台制華」的圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，維護中美關係大局。
我們要求美方堅持相互尊重，把握中美關係正確方向。美國應當尊重中國的發展道路，放下圍堵遏制中國的執念。
我們要求美方堅持合作共贏，促進中美各自發展繁榮。美方應該為建設開放型世界經濟作出表率，帶頭遵守國際經貿規則，為包括中國在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的市場環境。
我們要求美方堅持大國責任，為世界提供更多公共產品。中國過去現在今後都不會謀求任何霸權，美方也應該這麼做。美國應該停止在地區搞陣營對立、封閉排他的小圈子。
問：中國對烏克蘭危機的立場是什麼？
答：近日，王毅國務委員兼外長闡述了中方對當前烏克蘭危機的五點立場。
第一，中方主張尊重和保障各國的主權和領土完整，切實遵守聯合國憲章宗旨和原則。這一立場是一貫的，也是明確的，在烏克蘭問題上同樣適用。
二是中方倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。認為一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。冷戰思維應當徹底摒棄。各國的合理安全關切應予尊重。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。
第三，中方一直關注烏克蘭問題的演變，目前的局勢是我們不願看到的。當務之急是各方保持必要克制，避免烏克蘭現地事態繼續惡化甚至走向失控。平民的生命財產安全應當得到有效保障，尤其要防止出現大規模人道主義危機。
第四，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力。中方歡迎俄羅斯和烏克蘭盡快舉行直接對話談判。烏克蘭問題的演變有着複雜歷史經緯。烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應淪為大國對抗的前沿。中方也支持歐方與俄羅斯就歐洲安全問題進行平等對話，秉持安全不可分割理念，最終形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。
第五，中方認為聯合國安理會應當為解決烏克蘭問題發揮建設性作用，要以地區和平穩定為重，以各國普遍安全為重。安理會採取的行動應當給緊張局勢降溫而不是火上澆油，應當有利於推動外交解決而不是使局勢進一步升級。鑒此，中方歷來不贊成安理會決議動輒引用授權動武和制裁的第七章。
中國作為安理會常任理事國和負責任大國，始終忠實履行自身國際義務，為維護世界和平穩定發揮建設性作用。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國。我們從未侵略他國、從不搞代理人戰爭、從不尋求勢力範圍、從不參與軍事集團對抗。中國堅持走和平發展道路，致力於構建人類命運共同體。我們將繼續堅定反對一切霸權強權，堅定維護廣大發展中國家特別是中小國家的正當合法權益。