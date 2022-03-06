烏克蘭｜中國撐俄開戰？駐法大使：歐美俄的事讓中方意外「躺槍」

中國駐法國大使盧沙野3月5日表示，對於美國務院發言人說中俄關係發展方向令人擔憂，暗示俄羅斯有中國背後支持才對烏克蘭採取行動，他稱烏克蘭局勢實際上是歐美俄之間的事，中國卻意外「躺槍」。



盧沙野5日在巴黎聯合國校際委員會專場交流活動上發表講話時指，美國務院上述言論純屬無稽之談。他指出，美國在建國不到250年的時間裏，只有20年沒有對外發動軍事行動，而新中國建國以來從未主動對外發起過任何一場戰爭，「我們與美國對和平的理解顯然不同。中國為推動和平解決烏克蘭問題發揮了建設性作用。」

盧沙野稱，中方堅定主張尊重和保障各國的主權和領土完整，各國的合理關切應該得到重視和妥善解決。中方亦支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，包括諾曼底機制，「而美國做了什麼？如果不是美國不斷向烏克蘭輸送武器、推高緊張、渲染戰爭，烏克蘭局勢會不會走到今天？恐怕要打個問號。」

他直言，美國在烏克蘭問題上對中國的批評，就像一個火上澆油的人，批評一個沒有救火成功的人，是不負責任的。「至於中俄關係，是建立在『不結盟、不對抗、不針對第三方』基礎上，和美方以意識形態劃線拉幫結夥搞集團政治、製造對抗分裂有本質不同，中國反對非友即敵的冷戰思維，也不會效仿。」