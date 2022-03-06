朝鮮再次進行偵察衛星發射試驗　被指為發射洲際彈道導彈鋪路

朝鮮國家宇宙開發局和國防科學院根據偵察衛星開發計劃3月5日再次進行一次重要試驗。



據朝中社報道，通過此次重要試驗，朝鮮國家宇宙開發局確認衛星數據收發及控制指令系統和各種地面衛星管制系統的可靠性。

韓聯社3月6日稱繼2月27日後，朝鮮相隔6天又以「開發偵察衛星所需試驗」為名發射准中程彈道導彈（MRBM），未有提及「導彈」一詞。

報道稱，試驗驗證衛星信息傳輸與控制命令系統，以及各種地面控制系統的可靠性。除了這一簡短的表述，朝中社內文沒更具體的說明。

朝鮮試射導彈：2022年3月5日，在韓國首爾火車站內一個大型電視熒幕播放新聞節目，人們觀看它在顯示朝鮮導彈發射的檔案圖片。韓國稱朝鮮3月5日向東部海域中發射一枚疑似彈道導彈。（AP）

朝鮮對於2月27日進行的試驗也稱，旨在檢測將搭載於偵察衛星的相機的性能。朝中社當時刊發一張從近地軌道航拍的照片，而沒有公布「運載火箭」發射現場照片。

韓聯社稱坊間猜測，朝鮮以送衛星上天為名，準備發射洲際彈道導彈（ICBM）。朝鮮此前揚言撕毀承諾，重啟核彈及洲際導彈試驗。韓聯社引述專家分析，朝鮮發射准中程彈道導彈，是為發射洲際彈道導彈鋪路。

韓國聯合參謀本部稱5日上午8點48分左右發現一枚彈道導彈從平壤市順安地區朝着韓半島東部海域發射，飛行270公里左右，最高飛行高度560公里左右。韓國軍方認為，從射程、射高等參數來看，今次發射的導彈類似2月27日的準中程彈道導彈。