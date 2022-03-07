俄羅斯提新要求　伊朗核協議談判再添變數

就在伊朗和美國在維也納歷經幾個月的間接會談將要達成協議之際，俄羅斯突然提出新要求，令變故陡生。



據英媒3月6日報道，俄羅斯要求美國保證因烏克蘭衝突而對俄制裁不會損害俄羅斯與伊朗的貿易，這使得恢復2015年伊核協議的談判陷入了不確定性。

據報道，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3月5日表示，西方因烏克蘭問題而實施的制裁已經成為伊核協議的絆腳石。

拉夫羅夫稱，俄羅斯已經要求美國書面保證，與烏克蘭相關的對俄制裁「不會通過任何方式損害俄羅斯與伊朗進行全面的自由貿易、經濟投資和軍事技術合作權」。

一名伊朗高級官員指，德黑蘭正在等待莫斯科對拉夫羅夫的評論進行澄清。

「有必要清楚地了解莫斯科想要什麼。如果他們的要求與伊朗核協議《聯合全面行動計劃》（JCPOA）有關，那麼找到解決方案並不困難，」這位伊朗官員說，「但是，如果莫斯科要求的保證超出了伊朗核協議的範圍，那就會很複雜」。

2021年，奧地利維也納舉行伊朗核問題談判的酒店門口。（Getty）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月6日試圖淡化伊朗核協議可能受阻的說法，他說，因烏克蘭問題對俄羅斯實施的制裁與潛在的伊朗核協議沒有關係。

「這是完全不同的事情，沒有任何聯繫。所以我認為這無關緊要」，布林肯在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「Face the Nation」節目採訪時說。

布林肯補充稱，與伊朗的潛在協議已經很接近了。不過他同時承認，還有幾個非常具有挑戰性的問題沒有解決。

據悉，在拉夫羅夫發表評論之前，英國、法國和德國的外交官已經乘飛機回國，向國內官員們介紹伊核談判的情況。目前他們還沒有表明何時返回維也納。