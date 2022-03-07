烏克蘭局勢｜王毅：中方願在需要的時候開展必要斡旋

中國外交部長王毅3月7日在回應烏克蘭局勢問題時稱，中方願在有需要時開展必要斡旋。



王毅稱，中方認為要化解當前的危機，必須堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割的原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

他稱，當前，國際社會應聚焦勸和促談和防止出現大規模人道主義危機兩大問題繼續努力。王毅稱中方在勸和促談方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。衝突發生第二天，習近平主席應約同普京總統通話時，就提出願看到俄烏雙方盡早和談。普京總統也作出積極回應。

他說俄烏雙方已經談了兩輪，希望即將開啟的第三輪談判能取得新的進展。中方認為，形勢愈緊，和談態不能停止；分歧越大，越需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。

王毅表示，中俄關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的幹擾和挑撥。這既是對曆史經驗的總結，也是對國際關係的創新。中俄關係發展有著清晰的曆史邏輯，具有強大的內生動力，兩國人民的友誼堅如磐石，雙方的合作前景廣闊。不管國際風雲如何險惡，中俄都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。

他說，經濟全球化是時代潮流，不以人的意誌為轉移，也不能被地緣競爭所割斷。要反對各種形式的保護主義、孤立主義，堅定維護自由、公平、非歧視的多邊貿易體製，拆掉小院高牆，共建開放市場。