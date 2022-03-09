韓國總統大選今舉行　兩名候選人支持度相近　勝負靠「花生友」？

韓國3月9日舉行總統大選，由全國近4420萬名選民選出接替現任總統文在寅的人選。根據2日公布的民意調查顯示，執政黨共同民主黨推舉的候選人李在明以大約3個百分點稍為落後在野黨國民力量的尹錫悅，證明雙方實力相等。

朝野雙方都認為其候選人都有望成為青瓦台總統府新主人，但究竟他們的選舉承諾如何吸引選民支持？鄰國朝鮮今年多次試射導彈會否左右選情？



全民派錢 vs 重點援助

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球超過兩年，各地經濟都受到不同程度的打擊，因此如何重振韓國經濟成為兩大候選人的主要政綱。李在明提出全民派錢，並計劃以緊急命令向受到疫情影響的小型企業提供50萬億韓圓（下同）援助金；尹錫悅則認為，派錢對象應只限於最受疫情打擊的人士，而50萬億圓應以借貸形式提供予小型企業，以及額外撥出43萬億韓現金資助受影響小型企業。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月18日，首爾一個地鐵站內電子熒幕顯示當天通報的新增確診個案。（AP）

而在整體經濟政策方面，李在明支持擴張性財政政策，並透過設立土地所有權及碳排放稅所得的收入，為每人每年提供100萬圓全民基本收入；以及重點推動人工智能及航天等10項戰略科技，和設立專注創新科技的副總理一職等。

尹錫悅提出透過私營企業推動就業，廢除繁文縟節，為他們營商提供便利。

房屋問題：規管還是放寬？

與香港一樣，韓國民眾同樣面對嚴重的住屋問題，當地樓價上升，不少人抨擊文在寅政府的房屋政策。民眾關注新政府如何穩定樓價成為韓國人討論焦點，李在明和尹錫悅都承諾在未來五年興建250萬個單位，不過前者認為需要透過規管，包括設立土地所有權稅阻止物業的投機交易；尹錫悅則指出，目前的樓市政策無視市場原則，因此有需要放寬監管，同時建議降低資本收益及物業擁有稅，刺激房屋交易。

圖為2022年2月15日，韓國執政共同民主黨總統候選人李在明在釜山舉行總統競選拉票活動。（AP）

同意加強韓美合作 對中朝立場不一

另外在外交議題上，李在明對朝鮮的路線與文在寅相近，他提出與朝鮮領袖金正恩會面，遊說對方解決朝鮮無核化問題，同時逐步撤銷對平壤方面的制裁。尹錫悅亦同意有需要舉行朝韓核會談，討論可預測的棄核路線圖，但同時認為有需要加強對朝的強硬立場，包括支持美國增加對朝鮮的震懾力，維持國際制裁直到完全無核化為止，以及推動美、韓、朝三方在華盛頓或板門店設立永久三方對話頻道。

李在明和尹錫悅均重申美韓維持強大盟友關係，但對華及美國增加部署薩德（THAAD）反導彈防衛系統的立場則出現分歧——前者認為即使北京方面的挑釁行為持續增加，但首爾方面應繼續與這個最大貿易夥伴保持良好關係，有助在朝鮮等地區及全球問題上發揮作用。

朝鮮試射導彈：2022年3月5日，在韓國首爾火車站內一個大型電視熒幕播放新聞節目，人們觀看它在顯示朝鮮導彈發射的檔案圖片。朝鮮在2022年已經多次試射導彈，而在今次大選中，李在明與尹錫悅的對朝立場有明顯分別。（AP）

尹錫悅指出，韓國有需要增加部署薩德系統，同時認為中國的優先事項是保住金正恩政權，並傾向支持整個朝鮮半島無核化，而加強與美國的合作應成為韓國外交政策的核心。他指假如當選，將首先與美國總統拜登（Joe Biden）會面，之後分別為日本首相岸田文雄、中國國家主席習近平，最後才是金正恩。

而另一鄰國日本的關係亦備受關注，兩人都亦為韓日關係應建基於時任總統金大中與日本首相小淵惠三在1998年發表的共同宣言合作。李在明指他會採取雙軌模式，將歷史及領土等爭議與兩國社會及經濟合作分開，並否認自己是對日鷹派人士，稱非常欣賞日本人的節儉、勤奮和有禮。尹錫悅亦表示不會利用兩國歷史爭議作為政治本錢，指兩國領袖應建立快速外交頻道，任何時間都可以在所有話題暢所欲言。

爭取「花生客」投票或成勝負關鍵

話說回來，李在明和尹錫悅的政綱有不少相似之處，前者所屬的共同民主黨指，20至39歲的女性選民認為尹錫悅的婦女政策不足，因此有意票投李在明；他亦曾提出解決「煩惱絲」政策，吸引禿頭選民。

不過有多個民意調查顯示，尹錫悅獲較多18至29歲的選民支持，他們對中國及朝鮮抱懷疑態度，而且傾向對美國及日本友好，因此如何爭取中間及搖擺選民支持可能成為勝負分野。

事實上，兩名候選人都互相指責對方涉及土地發展貪污醜聞，他們的妻子亦傳出負面新聞，令一眾游離派選民可能寧願成為「花生客」，樂於觀看朝野雙方的罵戰，而無意到票站透過選票表態。