韓國大選｜第三方勢力與保守派臨陣合流　執政黨將落敗？

被稱為韓國史上最難預測的總統大選將在3月9日登場。但就在選舉日前6天，在野黨陣營又拋出震撼彈。

在野的保守派總統候選人尹錫悦和民調排名第三的安哲秀宣佈合流，共同對抗進步派執政黨候選人李在明。安哲秀稱，他支持尹錫悦為候選人，雙方將在選後立刻推動兩黨合併，未來將打造聯合政府。

尹錫悦和安哲秀結盟給選舉又增加了新的不確定性。



早在2月13日，安哲秀突然召開記者會宣佈有意與尹錫悦聯手推出單一候選人，稱這將促進「壓倒性的勝利」和國民團結。但是，他提出的要求是通過「民調競選方式」決定誰是在野黨的單一候選人，言下之意是他也有可能代表在野黨與李在明對決。對此，尹錫悦稱安哲秀有關推選單一候選人方式的提議有「令人遺憾之處」，合作似乎要告吹。

但民調原來領先的尹錫悦最近支持率下跌，與李在明難分伯仲，尹錫悦又回頭尋求與安哲秀合作，但遭其拒絕，稱協商期限已過。而在2月13日之前，安哲秀一直對各種結盟猜測予以否認，堅稱將獨自跑完競選全程。但未曾想，在臨門時刻，兩黨居然最終結盟成功。

與李在明和尹錫悦都不同程度揹負着醜聞不同，醫師和企業家出身的安哲秀形象清廉，政治上走中間派温和路線，並以「新政治第三勢力」自居。其過往從政史中，曾向自由派靠攏，2012年安哲秀曾以獨立候選人身份參加總統選舉，選情不佳退選後轉而支持文在寅。後來，他也曾和保守派談整合。而這一次，他選擇和尹錫悦合作，徹底坐實了「政治候鳥」的稱謂。

安哲秀和尹錫悦結盟成功表明雙方陣營已經達成交易。此前，尹錫悦陣營提出，兩黨合作組建聯合政府，權力分配上由尹錫悦擔任總統並任命安哲秀為總理。目前看來，安哲秀可能已經接受了這樣的安排。

此外，對安哲秀而言，支持率只有個位數很難當選。根據韓國選舉制度，只有在大選中得票率達15%以上的候選人在選舉活動過程中使用的全額經費才能得到保障。因此，安哲秀很可能是權衡後答應了尹錫悦的要求。

韓國民調機構Realmeter發布的選前最後一次民調顯示，尹錫悦的目前支持率為46.3%，李在明43.1%，兩者的支持率差距仍在誤差範圍內。另外，安哲秀的支持率為6.7%，正義黨候選人沈相奵為1.9%。

安哲秀退選後，一種可能性是尹錫悦很可能會比李在明分到更多原先支持安哲秀的選票，進而拉大與李在明的差距。

但尹錫悦也並非穩操勝券，支持安哲秀的選票較為分散，安哲秀的不少支持者很可能會對其政治人品失去信心，轉而支持李在明。再加上目前選票印刷已完畢，安哲秀退選的效應可能不強。

為了保證公平，目前韓國中央選舉管理委員會已經宣佈，從第20屆總統選舉倒計時六天當天起，直至3月9日晚上7時30分，禁止公布選舉相關民調結果。尹錫悦和李在明究竟誰會勝出，不到最後一刻恐難見分曉。