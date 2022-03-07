烏克蘭局勢｜俄烏舉行第三輪談判開始

俄羅斯與烏克蘭第三輪談判將於3月7日舉行，俄烏代表已開始進行商討。



在會議舉行前的3月7日當天，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫稱俄羅斯將完成烏克蘭的非軍事化。他稱已告訴烏克蘭，如果基輔符合俄羅斯的條件，可以「隨時」停止行動。

他稱烏克蘭必須修改憲法，拒絕加入任何聯盟；烏克蘭必須承認克里米亞屬於俄羅斯，「盧甘斯克人民共和國」和「頓涅茨克人民共和國」是獨立國家。

佩斯科夫稱，烏克蘭應承認克里米亞屬於俄羅斯，還要承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立。

烏克蘭局勢：2022年3月5日，在一條被俄羅斯空襲摧毀的橋下，烏克蘭軍人陪同難民越過伊爾平河後，攜帶嬰兒車，同時協助人們逃離伊爾平鎮。（AP）

此前，俄羅斯和烏克蘭第一輪談判於2月28日舉行。第二輪談判是在3月3日。兩輪和談均在白羅斯境內舉行。

俄烏雙方在前兩輪談判中就聯合保障人道主義走廊疏散平民、運輸食品和藥物達成共識。

圖為2022年1月12日，北約秘書長斯托爾滕貝格在北約-俄羅斯委員會會談結束後出席記者會，並在完成發言後離開。（AP）

烏方：不致力申入北約

據美國霍士新聞（Fox News）報道，烏克蘭和談代表團成員、「人民公僕」黨議員團領導人阿拉哈米亞（David Arakhamia）3月6日晚表示，在與俄羅斯的和談中，烏克蘭不願在領土完整上做出妥協，但烏克蘭對討論未來的「非北約模式」抱持開放態度。

阿拉哈米亞說：「我們從北約國家那邊得到的回應是，他們甚至還沒準備好討論讓烏克蘭加入北約的問題，在接下來的5年或10年內都沒機會。」

他表示，烏方不會再致力於提交加入北約的申請，而是將討論某種「非北約模式」。在這一問題上，烏方必須與之開展對話的並不僅僅是俄羅斯這一個國家。

阿拉哈米亞說，「我們準備討論一些『非北約』模式。舉例來說，可能有不同國家可提供直接保證，如美國、中國、英國，也許還有德國和法國。我們願意在更廣泛的範圍內討論這些問題，而非僅與俄羅斯和其他夥伴進行雙邊討論。」